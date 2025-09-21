Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

Μεγάλη Βρετανία, Καναδάς και Αυστραλία ανακοίνωσαν σήμερα την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Σε μια συντονισμένη κίνηση, οι ηγέτες των τριών χωρών παρουσίασαν την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης ως βήμα για την αναβίωση της προοπτικής της λύσης των δύο κρατών.

Πρώτος ο Καναδάς

Την αρχή έκανε ο καναδός πρωθυπουργός, Μάρκ Κάρνι, ο οποίος ανακοίνωσε -στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- πως η χώρα προχώρησε στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε σε δήλωση που ανάρτησε στο Χ.

Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, με την Αυστραλία να ακολουθεί.

Λίγη ώρα αργότερα, η Αυστραλία ανακοίνωσε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, με τη Βρετανία να ακολουθεί.

«Νόμιμες και μακροχρόνιες» οι προσδοκίες του λαού

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Κυριακή, με στόχο να δώσει νέα ώθηση σε μια λύση δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων.

Ο Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία αναγνωρίζει «τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό τους κράτος». Η ίδρυση πρεσβείας και η ανάπτυξη ενεργών διπλωματικών σχέσεων θα πραγματοποιηθούν μόλις η Παλαιστινιακή Αρχή εκπληρώσει τις δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που ζητά η διεθνής κοινότητα.

Αυτές περιλαμβάνουν την αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ και τη δέσμευση για τη διεξαγωγή δημοκρατικών εκλογών και την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς της χρηματοδότησης.

Οι κυβερνήσεις που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη επιμένουν ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο σε οποιοδήποτε νέο κράτος.

Ο Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, έσπευσαν να τονίσουν ότι η ηγεσία του Τραμπ ήταν ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση «ενός αξιόπιστου σχεδίου ειρήνης». Δήλωσαν ότι ο Λευκός Οίκος και ο Αραβικός Σύνδεσμος θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας και να εγγυηθούν την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Η Αυστραλία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους μας για να συμβάλει στην αξιοποίηση της σημερινής πράξης αναγνώρισης και να φέρει τη Μέση Ανατολή πιο κοντά στη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια που είναι η ελπίδα και το δικαίωμα όλης της ανθρωπότητας», σε κοινή ανακοίνωση.

«Έφτασε η ώρα»

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

Στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Starmer λέει: «Μπροστά στην αυξανόμενη φρίκη στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο».

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

H στιγμή για την αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης «έχει πλέον φτάσει», πρόσθεσε.

«Έτσι, σήμερα, για να αναζωογονήσω την ελπίδα για ειρήνη και μια λύση δύο κρατών, δηλώνω σαφώς, ως πρωθυπουργός αυτής της μεγάλης χώρας, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης».

«Ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ»

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε πως η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ και υποσχέθηκε να πολεμήσει τις εκκλήσεις προς αυτή την κατεύθυνση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Οφείλουμε (…) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Η διεθνής κοινότητα θα μας ακούσει για το θέμα αυτό τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι ο πρόσφατος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ δημιούργησε τη δυνατότητα της ειρήνης με το Λίβανο και τη Συρία.

«Οι νίκες μας στο Λίβανο έναντι της Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα αφάνταστο παράθυρο ευκαιριών (…), υπάρχει δυνατότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στο βορρά», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Πόσα κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, μέχρι σήμερα περίπου 147 από τα 193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται από την Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική, όπου η παλαιστινιακή υπόθεση συναντά ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξη.

Η Ευρώπη παρουσιάζει μια πιο σύνθετη εικόνα. Ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, είχαν προχωρήσει σε αναγνώριση ήδη από τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Ωστόσο, για πολλά χρόνια η πλειονότητα των χωρών της Δυτικής Ευρώπης απέφευγε την επίσημη αναγνώριση, υιοθετώντας στάση αναμονής στο πλαίσιο των ειρηνευτικών συνομιλιών Ισραήλ-Παλαιστινίων.

Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει το 2024, όταν η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοίνωσαν σχεδόν ταυτόχρονα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ. Λίγο αργότερα, η Σλοβενία ακολούθησε τον ίδιο δρόμο.

Πιο πρόσφατα, η Γαλλία γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει σε επίσημη αναγνώριση τον Σεπτέμβριο του 2025, στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, για να ακολουθήσει η Βρετανία που αναμένεται σήμερα να προβεί σε ανακοινώσεις, όπως και η Πορτογαλία, ενώ χώρες όπως η Μάλτα και το Λουξεμβούργο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίστοιχων κινήσεων, ενώ το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Διαδικασίες έχει κινήσει επίσης το Σαν Μαρίνο όπως και η Ανδόρα.

Παρά το αυξανόμενο κύμα διεθνούς στήριξης, σημαντικοί παίκτες στη διεθνή σκηνή εξακολουθούν να μην αναγνωρίζουν το Παλαιστινιακό Κράτος. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, και η Νότια Κορέα, αλλά και αρκετές χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Τι αναμένεται

Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους από ολοένα και περισσότερες κυβερνήσεις θεωρείται από τους υποστηρικτές της ως βήμα ενίσχυσης της διεθνούς νομιμοποίησης των Παλαιστινίων, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η σύγκρουση στη Γάζα έχει επανέλθει στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας.

Με την αναγνώριση από χώρες-μέλη της ΕΕ να αυξάνεται και την πίεση της κοινής γνώμης να εντείνεται, το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το αν η διεθνής αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους θα αποκτήσει χαρακτήρα ευρύτερης συναίνεσης ή θα συνεχίσει να παραμένει σημείο τριβής στη διεθνή πολιτική σκηνή.

