search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.09.2025 15:53

Ρωσία: «Η Βρετανία πρωτοστατεί στην κλιμάκωση του πολέμου» – «Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πυρά»

21.09.2025 15:53
Mosxa_new

Όπως μεταδίδει το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως η Βρετανία είναι ένας από τους ηγέτες του στρατοπέδου που θέλει να συνεχισθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι απόπειρες από δυτικές δυνάμεις να αυξήσουν την πίεση επί της Ρωσίας δεν θα έχουν αποτέλεσμα και δεν βοηθούν τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανική επίθεση

Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ, δήλωσε σήμερα μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν οβίδα έπληξε ιδιωτική κατοικία στον οικισμό Σεμπέκινο και ένας άνδρας σκοτώθηκε σε επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ρακίτνοε, δήλωσε ο Γκλάντκοφ.

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε διάφορες επιθέσεις, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Ο Τραμπ τρίβει τα χέρια του με τους νέους ψηφοφόρους που κερδίζει μετά τη δολοφονία Κερκ – Ποιον προορίζει για διάδοχό του

ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

drosaki
LIFESTYLE

Λένα Δροσάκη: «Ο γιος μου με ρώτησε, “γιατί είσαι μόνη σου;”»

Mosxa_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Η Βρετανία πρωτοστατεί στην κλιμάκωση του πολέμου» – «Δύο άμαχοι νεκροί από ουκρανικά πυρά»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

mazonakis-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Μαζωνάκη: «Αυτή η υπόθεση βρωμάει υποκρισία - Έκαναν τη ζωή του κουρελόπανο»

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

routsi_1909_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Ξέρουν τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου, γι' αυτό δεν μου επιτρέπουν την εκταφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025 16:46
thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: «Δεν το περίμενα, δεν έχει ψυχολογικά, όλοι του λέγανε συγχαρητήρια», λέει ο πατέρας του 50χρονου (Video)

palaistini
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης

PASOK_GRAFEIA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για αίτημα Ρούτσι: «Αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν»

1 / 3