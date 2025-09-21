search
21.09.2025 14:40

ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

21.09.2025 14:40
halligan1

Τον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, έκανε γνωστό ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντας την απόφασή του αυτή με διαδικτυακές πιέσεις προς την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επαίνεσε μεν την Παμ Μπόντι για το έργο της, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια.

«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα. Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.

Λάμι: «Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους δεν θα οδηγήσει εν μια νυκτί στην ύπαρξή του»

Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα

Κυβερνοεπίθεση: 2η μέρα χάους στα αεροδρόμια – Ακυρώθηκαν οι μισές πτήσεις, τα σενάρια για λύτρα bitcoin και ο Πούτιν

