ΗΠΑ: Την πρώην δικηγόρο του και διαγωνιζόμενη σε καλλιστεία διόρισε ως εισαγγελέα της Βιρτζίνια ο Τραμπ

Τον διορισμό της πρώην δικηγόρου του, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, ως εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Βιρτζίνια, έκανε γνωστό ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδεύοντας την απόφασή του αυτή με διαδικτυακές πιέσεις προς την γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ώστε να στραφεί με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα εναντίον ανώτερων αξιωματούχων που ο ίδιος θεωρεί πολιτικούς του αντιπάλους.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης του προέδρου των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου επαίνεσε μεν την Παμ Μπόντι για το έργο της, τονίζοντας ωστόσο πως χρειάζεται έναν «σκληρό εισαγγελέα» στη Βιρτζίνια.

"Lindsey is a really good lawyer…" –Trump sending a DM to AG Pam Bondi via Truth Social, which has since been deleted



Lindsey Halligan's background is insurance law. She is now overseeing an overhaul of the Smithsonian Institution in alignment with Trump's "American ideals." https://t.co/bkco89Ay44 pic.twitter.com/aLJFKz6kpl — Bad Fox Graphics (@BadFoxGraphics) September 21, 2025

«Η Παμ Μπόντι κάνει εξαιρετική δουλειά ως γενική εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ προσεκτική, πολύ έξυπνη, αγαπά τη χώρα μας, αλλά χρειάζεται έναν σκληρό εισαγγελέα στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια, όπως η επιλογή μου, Λίντσεϊ Χάλιγκαν, για να προχωρήσουν οι υποθέσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

The Trump Administration sent a letter to the Smithsonian requesting a content review.



Lindsey Halligan says exhibits should NOT be ideologically charged:



“It’s important to reignite American pride, American excellence, and show kids the American dream really is possible.” pic.twitter.com/uc3bkAZF89 — Daniel Baldwin (@baldwin_daniel_) August 26, 2025

Η Χάλιγκαν, πρώην ειδική βοηθός του Τραμπ και με προηγούμενη καριέρα ως δικηγόρος σε αστικές υποθέσεις, είχε αναλάβει την υπεράσπισή του μετά την έρευνα που έγινε στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο για απόρρητα έγγραφα. Στο παρελθόν, συμμετείχε δύο φορές στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Colorado, έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς το 2009 κι έχοντας κατακτήσει την τρίτη θέση μια χρονιά μετά.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές αν θα αναλάβει καθήκοντα εισαγγελέα στην ανατολική Βιρτζίνια σε προσωρινή βάση πριν σφραγιστεί ο διορισμός της από τη Γερουσία.

