Για συμφωνία «μαμούθ» στις ΗΠΑ ο Ερντογαν: αγορά 250 Boeing και επιστροφή στα F-35 στη συνάντηση με Τραμπ- στο τραπέζι και η Γάζα

Με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing στις …αποσκευές του πηγαίνει στις ΗΠΑ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που θα επιδιώξει να επιλύσει το αδιέξοδο με τα μαχητικά F-35.

Στην ατζέντα της συνάντησης, που έχει προγραμματιστεί μετά την ετήσια υψηλού επιπέδου σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, εκτός από τη συνεργασία στο εμπόριο και την αμυντική βιομηχανία, στην ατζέντα των επαφών θα βρίσκεται και η Γάζα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως θα θέσει στον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται στην πρώτη θέση της ατζέντας.

«Η σημασία της στενής διαβούλευσης και συντονισμού μεταξύ δύο φίλων και συμμάχων γίνεται όλο και πιο κατανοητή με την πάροδο του χρόνου» ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη εκφράσει την υποστήριξή μας στο όραμα για την παγκόσμια ειρήνη του κ. Τραμπ».

«Να σταματήσουμε πλήρως την αιματοχυσία στην περιοχή μας»

Οι εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία αποτελούν κορυφαία θέματα στην ατζέντα Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

«Η διαφύλαξη της ειρήνης στην περιοχή μας, η ενίσχυση της σταθερότητας και ο τερματισμός των συγκρούσεων και των εντάσεων είναι μία μεγάλη ευθύνη για εμάς τους ηγέτες. Από την πρώτη ημέρα, εργαστήκαμε πάντα με αυτή την αντίληψη. Προσπαθήσαμε να προσφέρουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Διατηρούμε την ίδια στάση.

«Επιθυμούμε να σταματήσουν πλήρως η αιματοχυσία και τα δάκρυα στην περιοχή μας και να επικρατήσει ειρήνη και ηρεμία σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο τούρκος πρόεδρος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια παραγγελία για 250 αεροσκάφη Boeing για την Turkish Airlines. Το μεγάλο αίτημα της Τουρκίας είναι να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ενώ δεν λείπουν από την ατζέντα είναι και το πρόγραμμα για τα μαχητικά F-16.

Κριτική στον ΟΗΕ

Ο τούρκος πρόεδρος άσκησε κριτική στον τρόπο που ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες κρίσεις.

«Βλέπουμε ότι η υφιστάμενη δομή των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αντανακλά τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, δεν είναι ικανή να εκπληρώσει τις βασικές της αποστολές» τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «ειδικά η επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων δεν μπορεί να επαφίεται στην ευσπλαχνία των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

«Αυτή την πικρή αλήθεια την είχαμε πει εμείς πριν από δώδεκα χρόνια από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι “ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τους πέντε”», επισήμανε.

Για την ομιλία του, στις 23 Σεπτεμβρίου, από το βήμα του ΟΗΕ, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Θα τονίσω για άλλη μια φορά στη Γενική Συνέλευση τη στάση μας, που εκφράζει τη συνείδηση της ανθρωπότητας και συμβάλλει στην επίλυσή τους […] Στην ομιλία μου θα αναφερθώ ειδικά στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Επίσης, θα αναφερθώ στις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη συμβολή της στη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης».

