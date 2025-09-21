ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γαμήλια δεξίωση στο Νιου Χάμσαϊρ – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Sky Meadow Country Club στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι. Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για περισσότερους από έναν δράστες, ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν μόνο ένοπλο, ο οποίος συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση νοσηλεύονται τα θύματα της επίθεσης.

HAPPENING NOW: Officials providing update on shooting at New Hampshire country club https://t.co/VWCwXvvBrr — Boston 25 News (@boston25) September 21, 2025

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα που οδήγησαν στη φονική ενέργεια.

Ο δολοφόνος φέρεται να φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Multiple people injured in shooting at Sky Meadow Country Club in New Hampshire https://t.co/9jZVNXEUVs pic.twitter.com/askHUWkAzd — New York Post (@nypost) September 21, 2025

Ένας μάρτυρας δηλώνει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC WMUR ότι ο δράστης φάνηκε να στοχεύει το θύμα. «Αυτό που είπε ήταν ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή και ελεύθερη Παλαιστίνη».

Το Sky Meadow Country Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, λειτουργεί και ως χώρος δεξιώσεων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, την ώρα της επίθεσης φιλοξενούσε γάμο. Το Νάσουα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη, περίπου 45 λεπτά από τη Βοστώνη.

