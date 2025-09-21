search
ΚΟΣΜΟΣ

21.09.2025 09:31

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε γαμήλια δεξίωση στο Νιου Χάμσαϊρ – Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες στο νοσοκομείο

Sky-Meados

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο Sky Meadow Country Club στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στον χώρο εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι. Αρχικά, η αστυνομία έκανε λόγο για περισσότερους από έναν δράστες, ωστόσο στη συνέχεια διευκρίνισε ότι επρόκειτο για έναν μόνο ένοπλο, ο οποίος συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση νοσηλεύονται τα θύματα της επίθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα που οδήγησαν στη φονική ενέργεια.

Ο δολοφόνος φέρεται να φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ένας μάρτυρας δηλώνει στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ABC WMUR ότι ο δράστης φάνηκε να στοχεύει το θύμα. «Αυτό που είπε ήταν ότι τα παιδιά ήταν ασφαλή και ελεύθερη Παλαιστίνη».

Το Sky Meadow Country Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, λειτουργεί και ως χώρος δεξιώσεων. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, την ώρα της επίθεσης φιλοξενούσε γάμο. Το Νάσουα βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη, περίπου 45 λεπτά από τη Βοστώνη.

