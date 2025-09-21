Κόλαση πυρκαγιάς στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, 800 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες (Videos)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που πλησίασαν επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.

Alanya saatlerdir yanıyor yeterli müdahaleler yapılmadı yangın söndürme ucaklari gelmedi koskoca bir şehir kaderine terk edildi gündem dahi olamadık… #yangın #alanya #antalya pic.twitter.com/s2NHY7pwOG — Legitv7 (@Legitv7) September 19, 2025

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.

Otelde acil tahliye yapılıyor. Titanikte konaklayanları Cullinan otel e tahliye ediyorlar #antalya #yangın pic.twitter.com/kE2gg3U47f — Ezgi (@ezgiiii_arsln) September 19, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ίδια ώρα νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στο Κουντού και στο Μπέλεκ, στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.

Δύσκολη η μάχη της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα προσπαθούν να σταματήσουν τις φλόγες, που κινούνται ανεξέλεγκτα με σύμμαχο τον αέρα.

