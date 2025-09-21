Κόλαση πυρκαγιάς στην Αττάλεια – Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία, 800 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε, το απόγευμα του Σαββάτου, σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.
Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, που πλησίασαν επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις.
Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ίδια ώρα νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή ανάμεσα στο Κουντού και στο Μπέλεκ, στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.
Η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.
Δύσκολη η μάχη της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες, 14 αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα προσπαθούν να σταματήσουν τις φλόγες, που κινούνται ανεξέλεγκτα με σύμμαχο τον αέρα.
Διαβάστε επίσης:
Τραμπ σε Αφγανιστάν: Θα γίνουν «άσχημα πράγματα» αν δεν «δώσετε πίσω» τη βάση Μπάγραμ
Συνεχίζεται η ισοπέδωση της Γάζας: Αδιάκοπο το ισραηλινό «σφυροκόπημα» – Θάνατος ή δύσκολη έξοδος οι επιλογές
Ο απρόβλεπτος Τραμπ: Από τις απειλές στη Ρωσία για τις παραβιάσεις, πάει σε μείωση στρατιωτικής βοήθειας στη Βαλτική
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.