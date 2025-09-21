search
ΚΥΡΙΑΚΗ 21.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

21.09.2025 06:40

Ο απρόβλεπτος Τραμπ: Από τις απειλές στη Ρωσία για τις παραβιάσεις, πάει σε μείωση στρατιωτικής βοήθειας στη Βαλτική

21.09.2025 06:40
trump donald jr

Ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια φορά ξαφνιάζει τους Συμμάχους με μία του κίνηση.

Ενώ απειλεί ευθέως με κυρώσεις τη Ρωσία για τις παραβιάσεις της σε Πολωνία, Ρουμανία, δηλώνοντας «απογοητευμένος» με τον Πούτιν, τώρα του δίνει… χώρο για νέες κινήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, σε συνάντηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι ΗΠΑ ανέφεραν πως ο Τραμπ ενέκρινε τον περιορισμό της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς τις χώρες της Βαλτικής (Λετονία, Λιθουανία και Εσθονία).

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως μία αλλαγή κατεύθυνσης, από τις πολλές που έχει κάνει ο Τραμπ με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος Ντέιβιντ Μπέικερ είπε μάλιστα πως «η Ευρώπη πρέπει να πάψει να εξαρτάται υπερβολικά από τις ΗΠΑ, η προσοχή στρέφεται πλέον στην άμυνα της πατρίδας» όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη μετά και την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Η συζήτηση αυτή μάλιστα φέρεται να έγινε λίγες στιγμές πριν γίνει νέα παραβίαση εναέριου χώρου, αυτή τη φορά στην Εσθονία.

Παρατηρητές σημειώνουν ότι ο Τραμπ δείχνει να περιορίζει την εξωτερική του δραστηριότητα σταδιακά, αφήνοντας τους συμμάχους να αντιμετωπίζουν τις εντάσεις καθώς η κατάσταση στη χώρα του πάει από το κακό στο χειρότερο, με την πόλωση μεταξύ δημοκρατικών και ακροδεξιάς να μεγαλώνει.

Ο Τραμπ σκοπεύει να ρίξει το βάρος στην Ευρώπη για το ζήτημα της Ρωσίας, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως δεν απάντησε καν σε επιστολή βουλευτών από τις χώρες της Βαλτικής που ζητούσαν επανεξέταση των περικοπών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, «πολλοί από τους Ευρωπαίους συμμάχους μας είναι ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, επομένως είναι απολύτως ικανοί να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι αυτά τα προγράμματα, αν το επιλέξουν».

