Ο πρόεδρος της Φινλανδίας προτείνει «στρατιωτική συμμετοχή» για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Aλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, θα υποχρεώσουν την «Συμμαχία των Προθύμων», να πολεμήσει κατά της Ρωσίας, εάν η Μόσχα κινηθεί στρατιωτικά εναντίον της στο μέλλον.

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ουσιαστικά ένα αποτρεπτικό μέσο. Αυτό το αποτρεπτικό μέσο πρέπει να είναι πειστικό και, για να είναι πειστικό, πρέπει να είναι ισχυρό», δήλωσε ο Στουμπ στην εφημερίδα Guardian.

Τόνισε ότι οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά επέμεινε ότι η Ρωσία δεν θα έχει δικαίωμα βέτο ως προς τη μορφή τους.

«Η Ρωσία δεν έχει απολύτως καμία αρμοδιότητα στις κυρίαρχες αποφάσεις ενός ανεξάρτητου έθνους-κράτους… Επομένως, για μένα δεν αποτελεί ζήτημα το αν η Ρωσία θα συμφωνήσει ή όχι. Φυσικά δεν θα συμφωνήσει, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα», δήλωσε.

Όταν ρωτήθηκε αν οι εγγυήσεις σημαίνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν πως θα είναι έτοιμες να εμπλακούν στρατιωτικά με τη Ρωσία σε περίπτωση μελλοντικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας, ο Στουμπ απάντησε: «Αυτή είναι η ιδέα των εγγυήσεων ασφάλειας εξ ορισμού».

Μέχρι τώρα, η πολιτική των περισσότερων δυτικών χωρών ήταν να προσφέρουν υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Στουμπ δήλωσε ότι οποιεσδήποτε εγγυήσεις θα ήταν άχρηστες αν δεν υποστηρίζονταν πραγματικά.

«Οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι στην ουσία ένα αποτρεπτικό μέσο και αυτό το αποτρεπτικό μέσο πρέπει να είναι πειστικό, και για να είναι πειστικό πρέπει να είναι ισχυρό. Και αυτό σημαίνει επίσης στρατηγική επικοινωνία, ώστε να μην δίνουμε αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά να δίνουμε πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας και η Ρωσία το γνωρίζει αυτό», τόνισε.

Ο Στουμπ παραδέχτηκε ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχουν πολλές πιθανότητες να καθίσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Αυτός ο πόλεμος είναι πολύ μεγάλος για να τον χάσει. Έχει κάνει ίσως το μεγαλύτερο λάθος στην πρόσφατη ιστορία, σίγουρα από το τέλος του ψυχρού πολέμου, και έχει αποτύχει σε όλους τους στρατηγικούς του στόχους. Το ερώτημα είναι πότε θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ελπίζω το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά απαισιόδοξος», κατέληξε.

