20.09.2025 21:40

ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

20.09.2025 21:40
kerk-louloudia

Η Μυστική Υπηρεσία στις ΗΠΑ συνέλαβε έναν άνδρα στο Στάδιο State Farm της Αριζόνα όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή, η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Ο εν λόγω άνδρας βρισκόταν μέσα στο στάδιο έχοντας πάνω του ένα όπλο και ένα μαχαίρι.

Οι αρχές τον συνέλαβαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως είναι μέλος των αρχών επιβολής του νόμου.

Ωστόσο κατά την έρευνα, οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας διαπίστωσαν πως δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται τον έθεσαν υπό κράτηση.

Στη κηδεία του Κερκ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς.

koutsoubas-omilia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: «Το ποτήρι γεμίζει και η οργή ξεχειλίζει για την κυβέρνηση της ΝΔ»

metro_thessaloniki2
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλείνουν 4 σταθμοί λόγω συγκεντρώσεων για την μαύρη επέτειο της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου

trymp 224- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά Βενεζουέλας: Απειλεί με «ανυπολόγιστες» συνέπειες αν αρνηθεί να πάρει πίσω κρατούμενους

paok-apogoiteysi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 0-0: Γκέλα στη Τούμπα και αποδοκιμασίες

volos-panigiriko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Ήταν ανώτερος, κέρδισε με… άγχος

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του για τη χρήση ουσιών που ισχυρίζεται στην κατάθεσή της η αδερφή του (Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

1 / 3