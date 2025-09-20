ΗΠΑ: Συνέλαβαν ύποπτο με όπλο και μαχαίρι έξω από τον χώρο που θα γίνει η κηδεία του Τσάρλι Κερκ

Η Μυστική Υπηρεσία στις ΗΠΑ συνέλαβε έναν άνδρα στο Στάδιο State Farm της Αριζόνα όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο, Κυριακή, η κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Ο εν λόγω άνδρας βρισκόταν μέσα στο στάδιο έχοντας πάνω του ένα όπλο και ένα μαχαίρι.

Οι αρχές τον συνέλαβαν, με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως είναι μέλος των αρχών επιβολής του νόμου.

Ωστόσο κατά την έρευνα, οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας διαπίστωσαν πως δεν είναι μέλος των εξουσιοδοτημένων αρχών επιβολής του νόμου που εργάζονται στην εκδήλωση και βρίσκεται τον έθεσαν υπό κράτηση.

Στη κηδεία του Κερκ αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέι Ντι Βανς.

