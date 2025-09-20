Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Χαοτική παραμένει η κατάσταση – Εμπλοκή της Ρωσίας «βλέπουν» οι Βρετανοί (Video)

Η κυβερνοεπίθεση, που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση των συστημάτων check-in και επιβίβασης σε αρκετά μεγάλα, προκαλώντας καθυστερήσεις, ακυρώσεις και τρίωρες ουρές στις αίθουσες αναχωρήσεων.

Την ίδια ώρα βρετανικά ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Daily Mail, εκφράζουν φόβους πως η Ρωσία βρίσκεται πίσω από αυτή.

Αν και επίσημα δεν υπάρχει ακόμα απόδοση ευθύνης, τα βλέμματα στρέφονται προς τη Ρωσία σύμφωνα με την Daily Mail. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του βρετανικού ΜΜΕ, τα τελευταία χρόνια, ρωσικές ομάδες κυβερνοεγκλήματος έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον δυτικών οργανισμών και κρίσιμων υποδομών.

Η ομάδα DragonForce είχε πλήξει φέτος μεγάλες βρετανικές αλυσίδες λιανικής όπως η Marks & Spencer και η Harrods, ενώ η ομάδα ransomware BianLian είχε επιτεθεί στην Collins Aerospace ήδη από το 2023.

Μια «πολύ έξυπνη» κυβερνοεπίθεση

Ο ειδικός αεροπορικών θεμάτων Paul Charles δήλωσε πως η επίθεση ήταν «πολύ έξυπνη» επειδή έπληξε ταυτόχρονα πολλές εταιρείες και αεροδρόμια. «Η Collins ανήκει στην RTX, τη μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα της άμυνας και των αερομεταφορών. Το γεγονός ότι τα συστήματά τους αλλοιώθηκαν με αυτόν τον τρόπο είναι βαθιά ανησυχητικό», τόνισε μιλώντας στο SkyNews.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Collins Aerospace είχε γίνει στόχος και στο παρελθόν. Η ομάδα «Everest» φέρεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στα συστήματά της και να πούλησε τα δεδομένα στο dark web. Μόλις αυτή την εβδομάδα, η ίδια ομάδα ισχυρίστηκε ότι παραβίασε την BMW, με πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες από περισσότερες από τριάντα εγκαταστάσεις παραγωγής.

«Τρομακτικές ουρές»

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί, απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

A cyber attack on a key aviation technology provider has caused widespread disruption at several major European airports, including Heathrow, Brussels, and Berlin, with passengers warned to expect delays and cancellations.



This is the scene at Brussels Airport now. pic.twitter.com/e3Q6mNrO1q September 20, 2025

«Οι ουρές είναι τρομακτικές. Από τα έξι γραφεία υπήρχαν πιθανώς δύο άτομα» δήλωσε στο SkyNews η επιβάτιδα Μαρία Κέισι που έφτασε στο αεροδρόμιο Χίθροου το πρωί του Σαββάτου (20/9) για να ταξιδέψει προς την Ταϊλάνδη, αλλά χρειάστηκε να περιμένει τρεις ώρες για να παραδώσει τις αποσκευές της στον τερματικό σταθμό.

«Όταν ήμασταν στην ουρά, κανείς δεν μας ενημέρωνε, με αποτέλεσμα να περιμένουμε τρεις ώρες στην ουρά (…) και κανείς δεν μας έλεγε τι συνέβαινε» αναφέρει.

«Αλλά μετά είδα τις έκτακτες ειδήσεις και σκέφτηκα: εντάξει, κυβερνοεπίθεση» σημειώνει η ίδια, ενώ συμπληρώνει χρειάζονταν 5-10 λεπτά για να γίνει έλεγχος σε κάθε άτομο, επειδή όλα έπρεπε να γίνουν χειροκίνητα.

BBC News – Heathrow cyber-attack: Delays after airport check-in system hit – BBC Newshttps://t.co/NDAdjTRfld September 20, 2025

Παράλληλα και το Αεροδρόμιο του Βερολίνου ανέφερε στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και πρόσθετε: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος.

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, το μεγαλύτερο της Γερμανίας, δεν έχει επηρεαστεί, σύμφωνα με εκπρόσωπό του. Η EasyJet ανακοίνωσε παράλληλα ότι δεν αναμένει το ζήτημα αυτό συστήματος που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμα των πτήσεών της για την υπόλοιπη ημέρα. «Γνωρίζουμε για ένα ζήτημα συστήματος πληροφορικής που επηρεάζει μικρό αριθμό αεροδρομίων. Μολονότι προσώρας λειτουργούμε κανονικά και δεν αναμένουμε αυτό να έχει αντίκτυπο στο πρόγραμμά μας πτήσεων για την υπόλοιπη μέρα, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επίσης αξιωματούχος του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου στο Αεροδρόμιο της Ζυρίχης, στην Ελβετία, δήλωσε παράλληλα ότι ούτε αυτό έχει επηρεαστεί.

Διαβάστε επίσης:

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

ΗΠΑ: Λογοκρισία από το Πεντάγωνο στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων – Το υπουργείο Άμυνας θα εγκρίνει δημοσιεύματα