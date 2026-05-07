Ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών εντοπίστηκε ξανά στα βάθη της Δυτικής Αυστραλίας, χωρίς δίχτυα και κάμερες, αλλά μέσω του… DNA που άφησε στο νερό.

Ερευνητές ανίχνευσαν την παρουσία γιγάντιου καλαμαριού σε βαθιά υποθαλάσσια φαράγγια ανοιχτά της ακτής Nyinggulu/Ningaloo, στη Δυτική Αυστραλία. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια καταγραφή στην περιοχή εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Το καλαμάρι-φάντασμα των ωκεανών

Το γιγάντιο καλαμάρι, γνωστό επιστημονικά ως Architeuthis dux, είναι ένα ζώο που μοιάζει σχεδόν μυθικό. Ζει στα βάθη των ωκεανών και σπάνια παρατηρείται ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον. Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες γνώριζαν την ύπαρξή του κυρίως από τα νεκρά καλαμάρια που ξεβράζονταν στις ακτές ή από υπολείμματα που βρίσκονταν στο στομάχι φαλαινών.

Σύμφωνα με το Curtin University, το γιγάντιο καλαμάρι μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 10 έως 13 μέτρα, να ζυγίζει 150 έως 275 κιλά και διαθέτει τα μεγαλύτερα μάτια στο ζωικό βασίλειο, με διάμετρο που μπορεί να φτάσει τα 30 εκατοστά, περίπου όσο μια μεγάλη πίτσα.

Photo Credit: Schmidt Ocean Institute

Πώς το βρήκαν χωρίς να το δουν

Το εντυπωσιακό στην ανακάλυψη είναι ότι οι επιστήμονες δεν χρειάστηκε να «συναντήσουν» το καλαμάρι, αλλά χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που λέγεται περιβαλλοντικό DNA.

Κάθε ζώο αφήνει πίσω του μικροσκοπικά βιολογικά ίχνη: κύτταρα, βλέννα, δέρμα, τρίχες ή άλλα οργανικά υπολείμματα. Αυτά τα ίχνη καταλήγουν στο νερό. Οι επιστήμονες παίρνουν δείγματα νερού και τα αναλύουν, ώστε να καταλάβουν ποια είδη πέρασαν ή ζουν στην περιοχή.

Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα μεγάλα βάθη, όπου η παρατήρηση με κάμερες ή η συλλογή δειγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Μια κρυμμένη ζωή στα βάθη των ωκεανών

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στα υποθαλάσσια φαράγγια Cape Range και Cloates, περίπου 1.200 χιλιόμετρα βόρεια του Περθ. Οι ερευνητές συνέλεξαν περισσότερα από 1.000 δείγματα από βάθη που έφτασαν έως τα 4.510 μέτρα, ενώ η σχετική μελέτη κατέγραψε 226 είδη από 126 οικογένειες.

Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν ίχνη γιγάντιου καλαμαριού σε έξι διαφορετικά δείγματα, αλλά και άλλα σπάνια ή δύσκολα παρατηρήσιμα είδη, όπως βαθύβιες φάλαινες και το λεγόμενο faceless cusk eel, ένα περίεργο ψάρι των μεγάλων βαθών που μοιάζει να μην έχει πρόσωπο.

Γιατί έχει σημασία η ανακάλυψη

Η παρουσία του γιγάντιου καλαμαριού στη συγκεκριμένη περιοχή είναι σημαντική, γιατί δείχνει ότι γνωρίζουμε ακόμη πολύ λίγα για τη ζωή στα βαθιά νερά. Πριν από αυτή την καταγραφή, υπήρχαν μόνο δύο παλαιότερες αναφορές για γιγάντιο καλαμάρι στη Δυτική Αυστραλία και καμία επιβεβαιωμένη παρουσία για περισσότερο από 25 χρόνια.

Η ανακάλυψη δείχνει επίσης πόσο ισχυρό εργαλείο μπορεί να γίνει το περιβαλλοντικό DNA. Αντί οι επιστήμονες να ψάχνουν στα τυφλά για σπάνια ζώα σε σκοτεινά βάθη χιλιάδων μέτρων, μπορούν πλέον να «διαβάζουν» το ίδιο το νερό.

Διαβάστε επίσης:

Νέα επιστημονική ανακάλυψη: Γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσε το δεύτερο μεγαλύτερο τσουνάμι στην ιστορία

Κορινθιακός: Η «ωρολογιακή βόμβα» των 136 ρηγμάτων

Το «Πορτοκαλί πέπλο» της Μεσογείου: Η επιστήμη πίσω από την μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Γιατί η άνοιξη είναι η «χρυσή εποχή» του φαινομένου;