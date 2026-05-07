Netflix: Οδηγεί την «κούρσα» του ανταγωνισμού στην Ελλάδα

Στον χώρο των OTT υπηρεσιών το Netflix εξακολουθεί να κατέχει τη μερίδα του λέοντα (23%) και στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Η πλατφόρμα Prime Video της Amazon, επίσης ακλόνητη στη θέση της, απέσπασε 20% μερίδιο από την πίτα των ιντερνετικών συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής. Τρίτη εμφανίζεται η AppleTV. Με μερίδιο 19% θεωρείται έκπληξη η δυναμική που αναπτύσσει στην ελληνική αγορά δεδομένου ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η πλατφόρμα εμφανίζεται χαμηλότερα σε αντίστοιχες κατατάξεις.
Το Disney+ με 17%, σύμφωνα με τα δεδομένα της JustWatch που σκανάρει όλες τις ιδιωτικές πλατφόρμες streaming διεθνώς, είναι η τέταρτη σε συνδρομητική δυναμικότητα ιντερνετική πλατφόρμα.
Ανοδική πορεία σημείωσε η Mubi, η οποία ενίσχυσε το μερίδιό της κατά μία ποσοστιαία μονάδα μέσα στο τρίμηνο, από 7% τον Ιανουάριο σε 8% τον Μάρτιο, δείκτης ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για υπηρεσίες streaming με πιο σοφιστικέ περιεχόμενο για χρήστες με επαυξημένα σινεφιλ χαρακτηριστικά, όπως επίσης και η CuriosityStream, μια πλατφόρμα με πιο θεματικό περιεχόμενο-προσανατολισμένο σε οπτικοακουστικές παραγωγές (ταινίες, σειρές και εκπομπές) τεκμηρίωσης.
