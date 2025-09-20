Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

Ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να ισοπεδώνει ότι έχει μείνει όρθιο στη Γάζα. Μόνο σήμερα χτύπησε περίπου 100 στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν -σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο IDF- τούνελ, αποθήκες όπλων, κελιά μαχητών και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς.

Αρκετά μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών διοικητών, σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Την ίδια ώρα, περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι κατευθύνονται νότια για να σωθούν, με την Αίγυπτο να έχει εξοργιστεί με το Ισραήλ και να απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση. Ανώτερος αξιωματικός του αιγυπτιακού στρατού, είπε στην εφημερίδα al-Akhbar, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, πως οι πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Αιγύπτου θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό του αριθμού των Αιγυπτίων στρατιωτών και τη μεταφορά στρατευμάτων και αεροσκαφών στη Χερσόνησο του Σινά.

Το Κάιρο είναι σε διαμάχη με το Ισραήλ καθώς από το Τελ Αβίβ κατηγόρησαν τη χώρα της βόρειας Αφρικής ότι χρησιμοποιεί drones για τη μεταφορά όπλων στη Χαμάς.

Επίθεση συγγενών των ομήρων στον Νετανιάχου

Η Αίγυπτος δεν είναι το μόνο πρόβλημα για τον Νετανιάχου. Οι μητέρες των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα επιτίθενται στον πρωθυπουργό καθώς όχι μόνο δεν έχει εξασφαλίσει την απελευθέρωση των εναπομείναντων ομήρων, αλλά φοβούνται πως όσοι είναι ακόμη εν ζωή, θα έχουν τραγικό τέλος.

Η Χαμάς δημοσίευσε σήμερα μια φωτογραφία με τις εικόνες των υπόλοιπων 48 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατονομάζοντάς τους όλους ως Ρον Αράντ, ενός Ισραηλινού αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας που αγνοείται από το 1988.

«Λόγω της άρνησης του Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας» αναφέρουν, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι όμηροι δεν θα βγουν ζωντανοί.

Οι γονείς των απαχθέντων όμως ρίχνουν το «κατηγορώ» στον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

«Παρόλο που γνωρίζει ότι η επίθεση στη Γάζα θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, αποφάσισε σκόπιμα να καταδικάσει τους πολίτες του σε θάνατο. Ο Νετανιάχου θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως δολοφόνος που έφτασε στα άκρα για να παραμείνει στην εξουσία», ανέφερε η Εϊνάβ Ζανγκαούκερ, μητέρα ομήρου, σε δηλώσεις της στον Τύπο από την κατοικία του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ.

Η μητέρα του στρατιώτη Μανάτ Ανγκρέστ, ο οποίος κρατείται όμηρος, ισχυρίζεται ότι ο Νετανιάχου «θα τον σκοτώσει ως ανθρώπινη ασπίδα για την εξουσία του».

«Ο Νετανιάχου στέλνει στρατιώτες να σκοτώσουν τους αδελφούς τους που βρίσκονται σε αιχμαλωσία. Στέλνει Εβραίους να σκοτώσουν Εβραίους για να διατηρήσει την εξουσία του», λέει η Ανατ Ανγκρέστ.

