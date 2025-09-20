search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει»: «Φωτογραφία αποχαιρετισμού» των 48 Ισραηλινών ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς

Σε μήνυμα στα εβραϊκά η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς – οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ- αναφέρει πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός καταδίκασε σε θανατική ποινή τους ομήρους, επαναλαμβάνοντας ότι η χερσαία εισβολή που πραγματοποιεί στην πόλη της Γάζας δείχνει ότι «το Ισραήλ έχει χάσει κάθε πιθανότητα να βγάλει τους ομήρους του από την περιοχή – νεκρούς ή ζωντανούς».

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς περιγράφουν ως «αποχαιρετιστήρια» τη φωτογραφία των 48 ομήρων.

«Λόγω της άρνησης του (Πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και της συνθηκολόγησης του {Αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγου Εγιάλ) Ζαμίρ, μια αποχαιρετιστήρια εικόνα καθώς ξεκινά η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας», αναφέρει η ανάρτηση.

Στην εικόνα που συνοδεύει το βίντεο κάθε όμηρος φέρει την ετικέτα «Ron Arad», το όνομα του λοχαγού της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που εξαφανίστηκε στον Λίβανο το 1986 και πιστεύεται ότι έχει συλληφθεί.

«Οι κρατούμενοί σας είναι κατανεμημένοι στις γειτονιές της πόλης της Γάζας και δεν θα ανησυχούμε για τη ζωή τους όσο ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει. Η έναρξη αυτής της εγκληματικής επιχείρησης και η επέκτασή της σημαίνει ότι δεν θα παραλάβετε κανέναν κρατούμενο, ούτε ζωντανό ούτε νεκρό, και η μοίρα τους θα είναι η ίδια με αυτή του (Ρον Αράντ)».

Οι οικογένειες των ομήρων έχουν εκφράσει φόβους ότι οι αγαπημένοι τους θα μοιραστούν την τύχη του Αράντ αν δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωσή τους.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών διοργανώνει νέα διαμαρτυρία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από τις κινητοποιήσεις έξω από το σπίτι του ισραηλινού πρωθυπουργού, όπου και η μητέρα του ισραηλινού ομήρου Matan Zangauker, εκφράζει την αγωνία , την οργή και την απελπισία της.

