Le Monde: «Η Ρωσία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ στη Βαλτική με άγνωστες προθέσεις»

Η Ρωσία κλιμακώνει τη στρατιωτική της πίεση στον ανατολικό άξονα του ΝΑΤΟ. Χθες Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν για δώδεκα λεπτά τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, στην περιοχή της νήσου Vaindloo στη Βαλτική.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ημέρες μετά την εντοπισμένη εισβολή 20 ρωσικών drones στην Πολωνία, σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Ευρωπαίων.

Σοβαρή παραβίαση με πολιτικές προεκτάσεις

Στην ανάλυσή της, η Le Monde σημειώνει ότι σύμφωνα με το εσθονικό υπουργείο Άμυνας, τα μαχητικά πέταξαν χωρίς σχέδιο πτήσης, με κλειστά transponders και καμία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του Ταλίν. Η Εσθονία, που στερείται δικής της πολεμικής αεροπορίας, βασίζεται αποκλειστικά στην αεροπορική αστυνόμευση του ΝΑΤΟ. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ιταλικά F-35 που συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή Baltic Air Policing απογειώθηκαν άμεσα για αναχαίτιση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα κατήγγειλε ότι πρόκειται για την πέμπτη παραβίαση από ρωσικά αεροσκάφη μέσα στο 2025. «Πρέπει να απαντήσουμε με αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και με πολιτική και οικονομική πίεση κατά της Ρωσίας», δήλωσε.

Ανησυχίες για τις νατοϊκές αδυναμίες

Η Συμμαχία χαρακτήρισε το περιστατικό «νέο παράδειγμα επικίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς».

Παράλληλα, στρατιωτικοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή είναι συχνές λόγω του στενού εναέριου διαδρόμου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Καλίνινγκραντ.

Ωστόσο, η έλλειψη επαγγελματισμού ή η εσκεμμένη πρόκληση δημιουργούν αβεβαιότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή κλιμάκωσης.

Η Εσθονία και η Πολωνία έχουν ήδη ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά κράτους-μέλους.

