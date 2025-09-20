search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 14:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 13:37

Le Monde: «Η Ρωσία δοκιμάζει το ΝΑΤΟ στη Βαλτική με άγνωστες προθέσεις»

20.09.2025 13:37
rosia_ipa_aeroskafos_drone_1603_new

Η Ρωσία κλιμακώνει τη στρατιωτική της πίεση στον ανατολικό άξονα του ΝΑΤΟ. Χθες Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν για δώδεκα λεπτά τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, στην περιοχή της νήσου Vaindloo στη Βαλτική.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ημέρες μετά την εντοπισμένη εισβολή 20 ρωσικών drones στην Πολωνία, σε ένα κλίμα αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Μόσχας και Ευρωπαίων.

Σοβαρή παραβίαση με πολιτικές προεκτάσεις

Στην ανάλυσή της, η Le Monde σημειώνει ότι σύμφωνα με το εσθονικό υπουργείο Άμυνας, τα μαχητικά πέταξαν χωρίς σχέδιο πτήσης, με κλειστά transponders και καμία επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του Ταλίν. Η Εσθονία, που στερείται δικής της πολεμικής αεροπορίας, βασίζεται αποκλειστικά στην αεροπορική αστυνόμευση του ΝΑΤΟ. Στο επεισόδιο της Παρασκευής, ιταλικά F-35 που συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή Baltic Air Policing απογειώθηκαν άμεσα για αναχαίτιση.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάχκνα κατήγγειλε ότι πρόκειται για την πέμπτη παραβίαση από ρωσικά αεροσκάφη μέσα στο 2025. «Πρέπει να απαντήσουμε με αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα και με πολιτική και οικονομική πίεση κατά της Ρωσίας», δήλωσε.

Ανησυχίες για τις νατοϊκές αδυναμίες

Η Συμμαχία χαρακτήρισε το περιστατικό «νέο παράδειγμα επικίνδυνης ρωσικής συμπεριφοράς».

Παράλληλα, στρατιωτικοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι οι πτήσεις ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή είναι συχνές λόγω του στενού εναέριου διαδρόμου μεταξύ Αγίας Πετρούπολης και Καλίνινγκραντ.

Ωστόσο, η έλλειψη επαγγελματισμού ή η εσκεμμένη πρόκληση δημιουργούν αβεβαιότητα και αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή κλιμάκωσης.

Η Εσθονία και η Πολωνία έχουν ήδη ζητήσει έκτακτη συνεδρίαση βάσει του άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις σε περίπτωση απειλής κατά κράτους-μέλους.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Νέοι περιορισμοί στο Χάρβαρντ από την κυβέρνηση Τραμπ

ΝΑΤΟ: Συγκαλείται συμβούλιο ασφαλείας μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – Τι δηλώνει για την κατάσταση ο Τραμπ

«Φιλειρηνιστής» και ο Ερντογάν: Πανηγυρίζει για τη συνάντηση με τον Τραμπ, «θα τερματίσουμε πολέμους», λέει – Συζητάμε για F-35, έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis georgiadis 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει στη στήριξη Νετανιάχου ο Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στη Γάζα, δεν φταίει μόνο το Ισραήλ

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά» – «Αντί να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση»

nosokomeio rethymno new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος

katsika
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Κρέστενα Ηλείας: Πέταξαν ζωντανή ακρωτηριασμένη κατσίκα στην άκρη του δρόμου

andrianos agrotes serres (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Θερμή» υποδοχή στον Ανδριανό από αγρότες στις Σέρρες – Φυγαδεύτηκε εν μέσω αποδοκιμασιών (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

trump karolos deipno 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Πλακώθηκαν» οι βασιλικοί σεφ και η φρουρά του Τραμπ στην κουζίνα του Κάστρου του Ουίνσδορ την ώρα που οι VIPS έτρωγαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 14:49
adonis georgiadis 55- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιμένει στη στήριξη Νετανιάχου ο Γεωργιάδης: Η Χαμάς έχει την ευθύνη για τον πόλεμο στη Γάζα, δεν φταίει μόνο το Ισραήλ

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «H κυβέρνηση δεν μπορεί να αναταχθεί δημοσκοπικά» – «Αντί να τονώσει τις εξαγωγές, στραγγαλίζει την κατανάλωση»

nosokomeio rethymno new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ 18χρονων τα ξημερώματα – Στο νοσοκομείο τραυματίας που εκτοξεύτηκε σε βιτρίνα καταστήματος

1 / 3