ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 19:51
ΚΟΣΜΟΣ

20.09.2025 19:12

«Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok» στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

levit-234

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη με το Πεκίνο προβλέπουν ότι έξι από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εφαρμογής TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι Αμερικανοί, δήλωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

«Το TikTok θα ανήκει κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα υπάρχουν επτά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, εκ των οποίων έξι Αμερικανοί» δήλωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Η εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι «την επίβλεψη για τα δεδομένα και το απόρρητο θα έχει μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρίες τεχνολογίας, η Oracle, και ο αλγόριθμος θα ελέγχεται επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με την Λέβιτ, «όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη συμφωνηθεί» μεταξύ των πλευρών, η οποία μένει πλέον να οριστικοποιηθεί.

«Εκτιμώ ότι αυτό θα συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε.

Χθες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, ότι η υπογραφή συμφωνίας για το TikTok θα μπορούσε πλέον να είναι μια απλή τυπικότητα.

Το Πεκίνο δεν έδωσε καμία ένδειξη για το θέμα αυτό μετά τη συνομιλία μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών.

Όσον αφορά το TikTok, ο Κινέζος πρόεδρος απλά κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να «παρέχουν ένα ανοιχτό, δίκαιο και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρίες που επενδύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες»

Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται ενώ ένας αμερικανικός νόμος προέβλεπε την απαγόρευση της πλατφόρμας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επεδίωξε να βρει έναν τρόπο για να διατηρήσει στη θέση της την πλατφόρμα, μέσω της μεταβίβασης των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε μια κοινοπραξία Αμερικανών επενδυτών, μεταξύ των οποίων ο σύμμαχός του Λάρι Έλισον, επικεφαλής της Oracle.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι το TikTok τον βοήθησε να αυξήσει τη δημοτικότητά του στους νεαρούς Αμερικανούς κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεδρικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Wall Street Journal το βράδυ της Παρασκευής, η αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει να λάβει προμήθεια αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων για τον ρόλο της ως μεσάζουσα στις διαπραγματεύσεις.

