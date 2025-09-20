Σάλος στη Βρετανία: H Meta χρησιμοποίησε εικόνες μαθητριών για να διαφημίσει το Threads

Η Meta κατηγορείται ότι προώθησε την εφαρμογή Threads με εικόνες ανήλικων μαθητριών που είχαν αναρτήσει οι γονείς τους στο Instagram με αφορμή την επιστροφή στο σχολείο. Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με γονείς να κάνουν λόγο για «σοκαριστική» και «αηδιαστική» πρακτική.

Ένας 37χρονος χρήστης του Instagram στο Λονδίνο παρατήρησε ότι στο feed του εμφανίζονταν διαφημιστικές προτροπές «Get Threads», οι οποίες συνοδεύονταν από φωτογραφίες κοριτσιών με σχολικές στολές, ορισμένες μόλις 13 ετών, με εμφανή τα πρόσωπα και, σε αρκετές περιπτώσεις, τα ονόματά τους. Ο ίδιος τόνισε στον Guardian ότι τα posts ήταν «προκλητικά και τελικά εκμεταλλευτικά για τα παιδιά και τις οικογένειές τους».

Οι φωτογραφίες είχαν αρχικά αναρτηθεί από τους ίδιους τους γονείς στο Instagram για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ορισμένοι πίστευαν ότι ο λογαριασμός τους ήταν «ιδιωτικός», όμως οι αναρτήσεις διαμοιράζονταν αυτόματα και στο Threads, όπου ήταν ορατές. Μία μητέρα ανέφερε ότι το προφίλ της είχε μόλις 267 ακολούθους, αλλά η φωτογραφία της κόρης της έφτασε σχεδόν τις 7.000 προβολές, το 90% από άνδρες, οι μισοί άνω των 44 ετών.

Ο πατέρας μιας 13χρονης που εμφανίστηκε σε σχετική ανάρτηση είπε: «Είναι απολύτως εξοργιστικό. Όταν έμαθα ότι η εικόνα της κόρης μου χρησιμοποιήθηκε με τρόπο που φάνηκε σεξουαλικοποιημένος από μια τεράστια εταιρεία, ένιωσα αηδία». Μητέρα 15χρονης τόνισε: «Για μένα ήταν απλώς μια φωτογραφία της κόρης μου που πήγαινε σχολείο. Δεν θα έδινα ποτέ τη συγκατάθεσή μου, ούτε για όλα τα χρήματα του κόσμου».

Η Meta, με έδρα την Καλιφόρνια και αξία άνω των 2 τρισ. δολαρίων, υποστήριξε ότι οι εικόνες δεν παραβίασαν τις πολιτικές της, καθώς ήταν δημόσιες αναρτήσεις γονέων που συμμορφώνονταν με τις οδηγίες κοινότητας. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Έχουμε συστήματα που διασφαλίζουν ότι δεν προτείνουμε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από εφήβους. Οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν αν οι δημόσιες αναρτήσεις τους προτείνονται ή να κάνουν το προφίλ τους ιδιωτικό».

Ωστόσο, ο 37χρονος ανέφερε ότι έβλεπε κατ’ επανάληψη προωθητικά posts με κορίτσια σε σχολικές στολές και καμία αντίστοιχη εικόνα αγοριών, κάτι που –όπως είπε– «υποδηλώνει σεξουαλικοποίηση». «Ως πατέρας το θεωρώ βαθιά ακατάλληλο η Meta να επαναχρησιμοποιεί τέτοιες εικόνες σε στοχευμένες καμπάνιες προς ενήλικες», πρόσθεσε.

Η Βίμπαν Κίντρον, ανεξάρτητη βουλευτής στη Βουλή των Λόρδων και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών στο διαδίκτυο, κατήγγειλε ότι η Meta χρησιμοποιεί φωτογραφίες μαθητριών ως «δόλωμα» για την προώθηση εμπορικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζοντας την πρακτική «ένα νέο χαμηλό ακόμη και για τα δεδομένα της εταιρείας». Ζήτησε από την Ofcom, τη ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου, να εξετάσει αν η τακτική αυτή παραβιάζει τους νέους βρετανικούς κανόνες που θεσπίστηκαν το καλοκαίρι για την προστασία των παιδιών από διαδικτυακή προσέγγιση ενηλίκων.

Οι κανονισμοί της Ofcom προβλέπουν ότι τα προφίλ και οι τοποθεσίες παιδιών δεν πρέπει να είναι ορατά σε άγνωστους χρήστες. Ωστόσο, το σύστημα της Meta επιτρέπει, όταν ένας λογαριασμός Threads είναι δημόσιος, οι αναρτήσεις ενηλίκων να προβάλλονται ως προτεινόμενο περιεχόμενο σε άλλες πλατφόρμες του ομίλου, εκτός αν ο ίδιος ο χρήστης απενεργοποιήσει τη ρύθμιση ή κάνει το προφίλ ιδιωτικό.

