Ανεβάζει τους τόνους το ΝΑΤΟ, κατηγορεί τη Ρωσία για «παρενόχληση» Εσθονίας και Πολωνίας – Αρνείται παραβιάσεις η Μόσχα

Ανησυχία προκαλεί σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση το κλίμα που διαμορφώνεται στα ανατολικά της Συμμαχίας. Η Δύση κατηγορεί τη Ρωσία για στρατηγική κλιμάκωσης και υιοθετεί τις κατηγορείς για παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη, την περασμένη νύχτα. Η Μόσχα αρνείται ότι προέβη σε τέτοιου είδους παραβιάσεις, καθώς την ίδια ώρα οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επίθεση στην τα ξημερώματα στην Ουκρανία.

Ανεβάζοντας τους τόνους το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει την “παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία”, όπως ειπώθηκε.

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη απογειώνονται προληπτικά, καθώς ρωσικά αεροπορικά πλήγματα στη δυτική Ουκρανία, σε περιοχή κοντά στα σύνορα, θέτουν σε συναγερμό το ΝΑΤΟ και τη Βαρσοβία.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας σημειώνουν ότι «πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί σε ύψιστη κατάσταση ετοιμότητας».

Σύμφωνα με τις ΝΑΤΟϊκές πηγές υπήρξε μπαράζ παραβιάσεων από τη Μόσχα, που δοκιμάζουν τα όρια της Συμμαχίας. Πάντα κατά τις ίδιες πληροφορίες, τρία ρωσικά Μινγκ 31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας για 5η φορά για φέτος και για συνολικά 12 λεπτά.

Άμεσα απογειώθηκαν αεροσκάφη από Ιταλία, Φινλανδία και Σουηδία, ενώ ο Εσθονός πρωθυπουργός ζητά διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Αργότερα, φαίνεται πως σε μια ακόμη επίδειξη ισχύος από το Κρεμλίνο – εάν ισχύουν τα όσα λέγονται από το ΝΑΤΟ -, μαχητικά εισέβαλαν στη ζώνη ασφαλείας της πλατφόρμας γεώτρησης στη Βαλτική Θάλασσα.

Η Κάγια Κάλας δήλωσε πως «είναι σαφές ότι η Ρωσία δοκιμάζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να δείξουμε καμία αδυναμία, διότι η αδυναμία είναι κάτι που θα ενθαρρύνει τη Ρωσία να προχωρήσει περαιτέρω».

Έντονη δυσαρέσκεια Τραμπ – Διεθνείς αντιδράσεις

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία αρνήθηκε ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, κάνοντας λόγο για μια προγραμματισμένη πτήση στα ουδέτερα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι δεν ανησυχεί για τη μη συνεισφορά των Ηνωμένων Πολιτειών στην αναχαίτιση των παραβιάσεων, ενώ ταυτόχρονα σε ανάρτησή του στο Facebook καταδίκασε τις εισβολές των ρωσικών Μινγκ, οι οποίες, όπως αναφέρει, αντιπροσωπεύουν ένα ακόμη βήμα στην συσσώρευση προκλήσεων και ανεύθυνων ενεργειών από τη Ρωσία.

Στο ίδιο μήκος και η ανάρτηση του Βρετανού υπουργού Άμυνας, ο οποίος επισήμανε ότι η επιθετικότητα του Πούτιν χρησιμεύει μόνο στην ενίσχυση της ενότητας του ΝΑΤΟ και της αποφασιστικότητας να σταθούμε όλοι στο πλευρό της Ουκρανίας.

