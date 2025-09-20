Δουβλίνο: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 2 του αεροδρομίου λόγω ύποπτου αντικειμένου (Videos/Photos)

Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι του Σαββάτο, στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στους σαρωτές ασφαλείας στον τερματικό σταθμό 2.

Ο τερματικός σταθμός εκκενώθηκε, με τους υπεύθυνους του αεροδρομίου να προειδοποιούν με ανάρτησή τους στο X πως ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά οι πτήσεις.

ℹ️ Terminal 2 is now being reopened to members of staff in preparation for a full reopen



I understand that the Army EOD (Explosive ordinance disposal) unit have left the scene



Passengers now queueing to reenter the terminal.#aviation #avgeek #DublinAirport #Ireland #Travel… pic.twitter.com/wVIFT1terS — Shauns_Aviation🇮🇪✈️ (@Shauns_Aviation) September 20, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Irish Examiner, στον αερολιμένα έχουν σπεύσει αστυνομικοί καθώς και ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού. Στελέχη της αντιτρομοκρατικής, που έχουν αναλάβει τις έρευνες, γνωστοποίησαν πως έχουν ταυτοποιήσει τον κάτοχο της ύποπτης τσάντας.

«Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τόπο του περιστατικού στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Καθώς πρόκειται για μια συνεχιζόμενη επιχείρηση, δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες προς το παρόν», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν πλήθος επιβατών να εγκαταλείπει τον τερματικό σταθμό και την κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο να αυξάνεται.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Δουβλίνου δήλωσε ότι ο τερματικός σταθμός έκλεισε προληπτικά, τονίζοντας πως «η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας».

«Οι επιβάτες κατευθύνονται σε καθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και ζητάμε από όλους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προσωπικού του αεροδρομίου. Οι πτητικές λειτουργίες ενδέχεται να επηρεαστούν προσωρινά και συμβουλεύουμε τους επιβάτες να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για τις τελευταίες ενημερώσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

«Θα παρέχουμε περαιτέρω πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες. Ευχαριστούμε τους επιβάτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους».

Όπως αναφέρει η Irish Examiner, οι πτήσεις φαίνεται να αναχωρούν κανονικά από τον τερματικό σταθμό 2, όπου η Aer Lingus καταλαμβάνει 28 γραφεία check-in.

