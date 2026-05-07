Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπορεί να επιβιώσει από τον αποκλεισμό του Τραμπ για μήνες – Πόσο έχουν πληγεί οι βαλλιστικοί πύραυλοι από την αμερικανική επιδρομή;

Μια εμπιστευτική ανάλυση της CIA που παραδόθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ για τουλάχιστον τρεις έως τέσσερις μήνες πριν αντιμετωπίσει πιο σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, δήλωσαν στην Washington Post τέσσερα άτομα που έχουν λάβει γνώση του εγγράφου , ένα εύρημα που φαίνεται να εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την αισιοδοξία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ανάλυση της κοινότητας πληροφοριών των ΗΠΑ, της οποίας οι μυστικές αξιολογήσεις για το Ιράν ήταν συχνά πιο νηφάλιες από τις δημόσιες δηλώσεις της κυβέρνησης, διαπίστωσε επίσης ότι η Τεχεράνη διατηρεί σημαντικές δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων παρά τις εβδομάδες έντονου βομβαρδισμού των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν τρία από τα άτομα που γνωρίζουν.

Το Ιράν διατηρεί περίπου το 75% των προπολεμικών αποθεμάτων κινητών εκτοξευτών και περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων πυραύλων, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι υπάρχουν στοιχεία ότι το καθεστώς μπόρεσε να ανακτήσει και να ανοίξει ξανά σχεδόν όλες τις υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσής του, να επισκευάσει ορισμένους κατεστραμμένους πυραύλους και ακόμη και να συναρμολογήσει ορισμένους νέους πυραύλους που ήταν σχεδόν ολοκληρωμένοι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πιο αισιόδοξη εικόνα στις δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, λέγοντας για το Ιράν: «Οι πύραυλοί τους είναι ως επί το πλείστον αποδεκατισμένοι, πιθανότατα έχουν 18, 19%, αλλά όχι πολύ σε σύγκριση με αυτό που είχαν».

Τρεις νυν και ένας πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα περιγράμματα της ανάλυσης των μυστικών υπηρεσιών, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το ευαίσθητο θέμα.

Όταν ρωτήθηκε για σχολιασμό, ένας ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ τόνισε τον αντίκτυπο του αποκλεισμού. «Ο αποκλεισμός του Προέδρου προκαλεί πραγματική, επιδεινούμενη ζημιά – διακόπτοντας το εμπόριο, συντρίβοντας τα έσοδα και επιταχύνοντας την συστημική οικονομική κατάρρευση. Ο στρατός του Ιράν έχει υποβαθμιστεί άσχημα, το ναυτικό του καταστράφηκε και οι ηγέτες του κρύβονται», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια.

Ο Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλοι αξιωματούχοι παρουσιάζουν επανειλημμένα τον πόλεμο ως μια συντριπτική στρατιωτική νίκη των ΗΠΑ, παρά την απόρριψη από το Ιράν των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει τον πυρηνικό εμπλουτισμό, να παραδώσει τα αποθέματα ουρανίου του, να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να λάβει άλλα μέτρα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό «απίστευτο» την Τετάρτη. «Το Ναυτικό ήταν απίστευτο. Η δουλειά που έκαναν… είναι σαν ένα ατσάλινο τείχος. Κανείς δεν περνάει από μέσα», είπε.

Μια μέρα νωρίτερα, είπε ότι η οικονομία του Ιράν «καταρρέει», το νόμισμά τους είναι «άχρηστο» και «δεν μπορούν να πληρώσουν τους στρατιώτες τους».

Αλλά το Ιράν έχει αποδειχθεί ανθεκτικό, παρά το γεγονός ότι έχασε τον ανώτατο ηγέτη του και πολλούς άλλους κορυφαίους αξιωματούχους από πυραυλικές επιθέσεις, καθώς και μεγάλο μέρος του στρατιωτικού του υλικού.

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησε στην εφημερίδα Washington Post δήλωσε ότι πιστεύει ότι η ικανότητα του Ιράν να αντέξει παρατεταμένες οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμη και από την εκτίμηση της CIA. «Η ηγεσία έχει γίνει πιο ριζοσπαστική, αποφασιστική και ολοένα και πιο σίγουρη ότι μπορεί να ξεπεράσει την πολιτική βούληση των ΗΠΑ και να διατηρήσει την εγχώρια καταστολή για να ελέγξει οποιαδήποτε αντίσταση» στο εσωτερικό του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. «Συγκριτικά, βλέπετε παρόμοια καθεστώτα να διαρκούν χρόνια υπό παρατεταμένα εμπάργκο και πολέμους μόνο με αεροπορική δύναμη».

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, ένα ζωτικό κανάλι για τη μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Μια εβδομάδα μετά την επίτευξη της εκεχειρίας στις 7 Απριλίου, ο Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό στο Ιράν, εφαρμόζοντάς τον σε όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Η κίνησή του ακολούθησε την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Πακιστάν. «Νομίζω ότι το Ιράν είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω ότι είναι αρκετά απελπισμένοι», είπε τότε. «Δεν με νοιάζει αν επιστρέψουν [στις διαπραγματεύσεις] ή όχι. Αν δεν επιστρέψουν, είμαι μια χαρά».

Την Κυριακή, ο Τραμπ ξεκίνησε μια αποστολή που ονόμασε «Σχέδιο Ελευθερία» με στόχο να βοηθήσει τα εμπορικά πλοία να διέλθουν από το στενό, συμπεριλαμβανομένων και συνοδειών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, μόνο και μόνο για να δηλώσει την Τρίτη ότι η επιχείρηση είχε διακοπεί λόγω της «Μεγάλης Προόδου» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει μια πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θα μεταδώσει την απάντησή του μέσω Πακιστανών μεσολαβητών.

Η οικονομία του Ιράν κλονίζεται από τις επιπτώσεις του πολέμου, καθώς και από τον επίμονο πληθωρισμό και την οικονομική κακοδιαχείριση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι το Ιράν χάνει μισό δισεκατομμύριο δολάρια καθημερινά λόγω του αποκλεισμού. «Κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury, το Ιράν συντρίφθηκε στρατιωτικά», δήλωσε η Κέλι σε ανακοίνωσή της. «Τώρα, στραγγαλίζονται οικονομικά από την Επιχείρηση Economic Fury και χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα χάρη στον επιτυχημένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ιρανικό καθεστώς γνωρίζει πολύ καλά ότι η τρέχουσα πραγματικότητά του δεν είναι βιώσιμη και ο Πρόεδρος Τραμπ κρατάει όλα τα χαρτιά καθώς οι διαπραγματευτές εργάζονται για να καταλήξουν σε μια συμφωνία».

Ωστόσο, η εκτίμηση της CIA αναφέρει ότι το Ιράν μπορεί να επιβιώσει από τον αποκλεισμό των ΗΠΑ για 90 έως 120 ημέρες – και ίσως και περισσότερο – πριν αντιμετωπίσει πιο σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ανέφεραν τα τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Η Τεχεράνη αποθηκεύει μέρος του πετρελαίου της σε δεξαμενόπλοια που διαφορετικά θα ήταν άδεια λόγω του αποκλεισμού, είπε ένα από τα άτομα. Μειώνει επίσης τις ροές στα πετρελαιοπηγεία της για να διασφαλίσει ότι τα πηγάδια θα παραμείνουν λειτουργικά. «Δεν είναι ούτε κατά διάνοια τόσο άσχημη όσο ισχυρίζονται ορισμένοι», είπε αυτό το άτομο για την οικονομική κατάσταση του Ιράν.

Η ανάλυση της CIA μπορεί ακόμη και να υποτιμά την οικονομική ανθεκτικότητα του Ιράν, εάν η Τεχεράνη είναι σε θέση να εμπορεύεται λαθραία πετρέλαιο μέσω χερσαίων οδών. Οι νηοπομπές φορτηγών και σιδηροδρομικών γραμμών δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον όγκο των πλοίων και των ανοιχτών θαλάσσιων διαδρόμων, αλλά θα μπορούσαν να παρέχουν ένα οικονομικό μαξιλάρι, δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. «Υπάρχει η πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να αρχίσουν να μεταφέρουν κάποιο πετρέλαιο σιδηροδρομικώς μέσω της Κεντρικής Ασίας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σχετικά με το θέμα των ιρανικών όπλων, η εμπιστευτική αξιολόγηση των μυστικών υπηρεσιών αναφέρει ότι το απόθεμα πυραύλων και κινητών εκτοξευτών του Ιράν παραμένει τρομερό.

Το Ιράν πιστεύεται ότι είχε περίπου 2.500 βαλλιστικούς πυραύλους πριν από την έναρξη του πολέμου, καθώς και χιλιάδες ακόμη άοπλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει αυτά τα όπλα για να εξαπολύσει αντίποινα εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, καθώς και στρατιωτικών εγκαταστάσεων των ΗΠΑ σε όλη την περιοχή. Μια έρευνα της Post διαπίστωσε ότι οι ιρανικές αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον 228 κατασκευές ή κομμάτια εξοπλισμού σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε όλη τη Μέση Ανατολή, ένα επίπεδο καταστροφής πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει δημόσια αναγνωριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Το χρονοδιάγραμμα για το πότε το Ιράν θα μπορεί να ξεκινήσει ξανά την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων σε σημαντικές ποσότητες έχει συντομευτεί, δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Για τον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, ωστόσο, οι πύραυλοι έχουν μικρότερη σημασία από τα drones χαμηλού κόστους, λένε αναλυτές εντός και εκτός της κυβέρνησης. Και σε αντίθεση με τους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να χτυπήσουν, ας πούμε, το Ισραήλ, αυτά τα drones μπορούν να κατασκευαστούν σε μικρές αποθήκες και εύκολα αποκρύψιμες εγκαταστάσεις, δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα drone για να χτυπήσει ένα πλοίο και κανείς δεν θα δώσει ασφάλεια» στα πετρελαιοφόρα, δήλωσε ο Danny Citrinowicz, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

Στις αρχές Απριλίου, η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ εκτίμησε ότι περισσότεροι από τους μισούς εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν ήταν ακόμα άθικτοι και ότι είχε χιλιάδες drones μονής κατεύθυνσης στο οπλοστάσιό του, ανέφεραν οι Post και CNN, επικαλούμενες άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Citrinowicz, πρώην επικεφαλής του τμήματος Ιράν στις ισραηλινές στρατιωτικές πληροφορίες, δήλωσε ότι ακόμη και αν ο αποκλεισμός διαρκούσε αρκετούς μήνες, δεν θα ανάγκαζε το καθεστώς να υποκύψει στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. «Το πρόβλημα είναι ότι δεν πιστεύουν ότι χρειάζεται να συνθηκολογήσουν», είπε.

Τελικά, είπε, παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι στρατηγική αποτυχία.

«Αυτό που ξεκίνησε ως ένας πόλεμος που υποτίθεται ότι στόχευε στην ανατροπή του καθεστώτος και στην αποδόμηση των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων δυνατοτήτων του», δημοσίευσε ο Citrinowicz την Τετάρτη στο X, «μπορεί αντίθετα να αφήσει το καθεστώς του Ιράν ισχυρότερο από πριν – ενδυναμωμένο από την άρση των κυρώσεων, διατηρώντας ακόμα σημαντικές πυραυλικές δυνατότητες, συνεχίζοντας την υποστήριξη προς τους αντιπροσώπους του και σχεδόν σίγουρα διατηρώντας τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός του».

Διαβάστε επίσης:

Λίβανος και Ισραήλ θα πραγματοποιήσουν νέες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον στις 14-15 Μαΐου

Γέννησε κοριτσάκι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Ο μακάβριος λόγος για τον οποίο ο χανταϊός δεν θα είναι η επόμενη πανδημία