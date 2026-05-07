Γέννησε κοριτσάκι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε την Πέμπτη τη γέννηση της κόρης της Βιβιάνα, λέγοντας ότι είναι «τέλεια και υγιής».

«Την 1η Μαΐου, η Βιβιάνα, γνωστή και ως “Βίβι”, εντάχθηκε στην οικογένειά μας και οι καρδιές μας αμέσως γέμισαν με αγάπη», δήλωσε η Λέβιτ σε μια ανάρτηση στο Instagram.

«Είναι τέλεια και υγιής και ο μεγάλος αδερφός της προσαρμόζεται με χαρά στη ζωή με τη νεογέννητη αδερφή του. Απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στην ευτυχισμένη νεογέννητη “φούσκα” μας», πρόσθεσε.

Αυτό είναι το δεύτερο παιδί της Λέβιτ με τον σύζυγό της Νίκολας Ρίτσιο.

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν γεννήσει, η Λέβιτ βρισκόταν στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και ο κωμικός Οζ Πέρλμαν, γνωστός ως «Οζ ο Πνευματολόγος», προσπαθούσε να μαντέψει το όνομα του μωρού της. Κατά τη διάρκεια της αποκάλυψής του, όταν μάντεψε το όνομα “Βίβιαν”, οι παρευρισκόμενοι αντιλήφθηκαν έναν ένοπλο που προσπαθούσε να μπει στην αίθουσα.

Ενώ η Λέβιτ βρίσκεται σε άδεια μητρότητας, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κλήθηκαν να βοηθήσουν στην ενημέρωση του Τύπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε το ντεμπούτο του στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου την Τρίτη.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται επίσης να εμφανιστεί. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και άλλα «τηλεοπτικά καθαρόαιμα» θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και «ίσως ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος» θα μπορούσε να κάνει μια εμφάνιση, σύμφωνα με αξιωματούχο.

