search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 20:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.09.2025 19:02

Τουρκία: Κοντά σε συμφωνία «μαμούθ» με Lockheed Martin και Boeing – Στο τραπέζι 250 επιβατικά αεροσκάφη και F-16

20.09.2025 19:02
TURKISH_AIRLINES
AP

Λίγο πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι εταιρείες Boeing και Lockheed Martin φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία, που περιλαμβάνει έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη αλλά και νέα μαχητικά F-16.

Στο παρασκήνιο παραμένει και το ακανθώδες ζήτημα των F-35, το οποίο συνεχίζει να σκιάζει τις διμερείς σχέσεις.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα υποδεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στις εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες όσο και στην αναζήτηση λύσης για το αδιέξοδο που είχε προκύψει με το πρόγραμμα των F-35, από το οποίο η Άγκυρα αποκλείστηκε λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Boeing έχει ήδη διαμορφώσει πλαίσιο συνεργασίας με την Turkish Airlines, το οποίο ενδέχεται να ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος της αεροπορικής, Γιαχγιά Ουστούν, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η Lockheed Martin από την πλευρά της τηρεί σιγή.

Ψάχνει για έσοδα ο Τραμπ

Για τον Τραμπ, η συμφωνία αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθειά του να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Η Boeing, που φέτος έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις την Airbus, βλέπει τις μετοχές της να ενισχύονται σημαντικά, ενώ η Turkish Airlines επιδιώκει να διπλασιάσει τον στόλο της μέσα στην επόμενη δεκαετία και να καθιερώσει την Κωνσταντινούπολη ως διεθνές αεροπορικό hub, αντίστοιχο με το Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Αχμέτ Μπολάτ, είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την Boeing για αγορά 250 αεροσκαφών – κυρίως 737 Max και 787 Dreamliner. Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα σημάνει την ολοκλήρωση μιας μακράς διαπραγμάτευσης και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Turkish Airlines στη διεθνή αεροπορική αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος στη Βρετανία: H Meta χρησιμοποίησε εικόνες μαθητριών για να διαφημίσει το Threads

Παρέμβαση Τραμπ για την παρουσία του Καΐρου στο Σινά ζητά ο Νετανιάχου – Ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Ανεβάζει τους τόνους το ΝΑΤΟ, κατηγορεί τη Ρωσία για «παρενόχληση» Εσθονίας και Πολωνίας – Αρνείται παραβιάσεις η Μόσχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dentro3
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

pentagon new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Λογοκρισία από το Πεντάγωνο στα δημοσιεύματα των δημοσιογράφων – Το υπουργείο Άμυνας θα εγκρίνει δημοσιεύματα

levit-234
ΚΟΣΜΟΣ

«Αμερικανοί θα κυριαρχήσουν στο διοικητικό συμβούλιο του TikTok» στις ΗΠΑ, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε on air για τον Τσιμιτσέλη: «Δεν συμπεριφέρονται έτσι οι φίλοι, Γιάννη» (Video)

liagkas-giannopoulos-new
MEDIA

Παραιτήθηκε στον αέρα του Πρωινού ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος - «Δεν μπορούν όλοι να αντέξουν κάποια πράγματα» (Video)

antetokoynbo kai mitera – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Μαζί με τη μητέρα του σε αγώνα μπάσκετ στο Περιστέρι – Παίζει ο Βενιαμίν της οικογένειας (Photos/Video)

athina_xwris_aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Αθήνα τραβάει... χειρόφρενο για 24 ώρες - Όλες οι εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο

nosokomeio-paidon-giatroi-new
ΥΓΕΙΑ

Μαζικές παραιτήσεις νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της περιφέρειας: Χαμηλοί μισθοί και απομόνωση οι κυρίες αιτίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.09.2025 20:02
dentro3
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Η στιγμή της πτώσης του δέντρου στη πλατεία Αγίας Ειρήνης (video)

gaza-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η κατεδάφιση της Γάζας από το Ισραήλ – «Δολοφόνο» αποκάλεσαν γονείς ομήρων τον Νετανιάχου

ZELENSKY_AUGOUSTOS
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Σπαταλάμε χρόνο» – Έκκληση για άμεσες κυρώσεις στη Ρωσία

1 / 3