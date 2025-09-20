Λίγο πριν από τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι εταιρείες Boeing και Lockheed Martin φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πριν από μια μεγάλη συμφωνία με την Τουρκία, που περιλαμβάνει έως και 250 επιβατικά αεροσκάφη αλλά και νέα μαχητικά F-16.

Στο παρασκήνιο παραμένει και το ακανθώδες ζήτημα των F-35, το οποίο συνεχίζει να σκιάζει τις διμερείς σχέσεις.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα υποδεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο στην Ουάσιγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν τόσο στις εμπορικές και αμυντικές συμφωνίες όσο και στην αναζήτηση λύσης για το αδιέξοδο που είχε προκύψει με το πρόγραμμα των F-35, από το οποίο η Άγκυρα αποκλείστηκε λόγω της αγοράς των ρωσικών S-400.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Boeing έχει ήδη διαμορφώσει πλαίσιο συνεργασίας με την Turkish Airlines, το οποίο ενδέχεται να ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη Ερντογάν στις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος της αεροπορικής, Γιαχγιά Ουστούν, επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Η Lockheed Martin από την πλευρά της τηρεί σιγή.

Ψάχνει για έσοδα ο Τραμπ

Για τον Τραμπ, η συμφωνία αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθειά του να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Η Boeing, που φέτος έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις την Airbus, βλέπει τις μετοχές της να ενισχύονται σημαντικά, ενώ η Turkish Airlines επιδιώκει να διπλασιάσει τον στόλο της μέσα στην επόμενη δεκαετία και να καθιερώσει την Κωνσταντινούπολη ως διεθνές αεροπορικό hub, αντίστοιχο με το Ντουμπάι.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Αχμέτ Μπολάτ, είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με την Boeing για αγορά 250 αεροσκαφών – κυρίως 737 Max και 787 Dreamliner. Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα σημάνει την ολοκλήρωση μιας μακράς διαπραγμάτευσης και θα ενισχύσει τον στρατηγικό ρόλο της Turkish Airlines στη διεθνή αεροπορική αγορά.

Διαβάστε επίσης:

Σάλος στη Βρετανία: H Meta χρησιμοποίησε εικόνες μαθητριών για να διαφημίσει το Threads

Παρέμβαση Τραμπ για την παρουσία του Καΐρου στο Σινά ζητά ο Νετανιάχου – Ανεβαίνει η ένταση ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο

Ανεβάζει τους τόνους το ΝΑΤΟ, κατηγορεί τη Ρωσία για «παρενόχληση» Εσθονίας και Πολωνίας – Αρνείται παραβιάσεις η Μόσχα