Και η Βρετανία αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, παρά τις αντιρρήσεις Τραμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, θα ανακοινώσει την Κυριακή (21/9) την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με τους Times, η απόφαση -που αναμένεται να προκαλέσει διπλωματική ένταση-συνοδεύεται από σκληρή καταδίκη της χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, την οποία η υπουργός Εξωτερικών, Ιβετ Κούπερ, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και απαράδεκτη».
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Στάρμερ αναμένεται να τονίσει ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αφήνει τη Βρετανία «χωρίς άλλη επιλογή», καθιστώντας την αναγνώριση μόνοδρομο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις κατά της αναγνώρισης, προειδοποιώντας ότι θα εκληφθεί ως «ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς».
Μιλώντας στο Τσέκερς, την περασμένη Πέμπτη, δίπλα στον Στάρμερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι το ζήτημα αποτελεί ένα από τα «λίγα» σημεία διαφωνίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
Ο βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει καμία εμπλοκή στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και υπογράμμισε πως η βρετανική θέση δεν μειώνει τη φρίκη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.
Η επίσημη διακήρυξη της νέας βρετανικής πολιτικής θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τον αντιπρόεδρο Ντέιβιντ Λάμι. Η Βρετανία αναμένεται να έχει στο πλευρό της τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία, που προτίθενται επίσης να προχωρήσουν σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.
Διαβάστε επίσης:
Το αδιαχώρητο στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση – «Κανείς δεν μας έλεγε τι συμβαίνει»
Δουβλίνο: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 2 του αεροδρομίου λόγω ύποπτου αντικειμένου (Videos/Photos)
«Ο Νετανιάχου έχει αποφασίσει να τους σκοτώσει»: «Φωτογραφία αποχαιρετισμού» των 48 Ισραηλινών ομήρων δημοσίευσε η Χαμάς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.