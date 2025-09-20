Και η Βρετανία αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος, παρά τις αντιρρήσεις Τραμπ

Ο βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, θα ανακοινώσει την Κυριακή (21/9) την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, παρά τις αντιρρήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τους Times, η απόφαση -που αναμένεται να προκαλέσει διπλωματική ένταση-συνοδεύεται από σκληρή καταδίκη της χερσαίας επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα, την οποία η υπουργός Εξωτερικών, Ιβετ Κούπερ, χαρακτήρισε «απερίσκεπτη και απαράδεκτη».

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή»

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Στάρμερ αναμένεται να τονίσει ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα αφήνει τη Βρετανία «χωρίς άλλη επιλογή», καθιστώντας την αναγνώριση μόνοδρομο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις κατά της αναγνώρισης, προειδοποιώντας ότι θα εκληφθεί ως «ανταμοιβή για τις θηριωδίες της Χαμάς».

Μιλώντας στο Τσέκερς, την περασμένη Πέμπτη, δίπλα στον Στάρμερ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι το ζήτημα αποτελεί ένα από τα «λίγα» σημεία διαφωνίας ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Ο βρετανός πρωθυπουργός απάντησε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να έχει καμία εμπλοκή στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και υπογράμμισε πως η βρετανική θέση δεν μειώνει τη φρίκη των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίσημη διακήρυξη της νέας βρετανικής πολιτικής θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από τον αντιπρόεδρο Ντέιβιντ Λάμι. Η Βρετανία αναμένεται να έχει στο πλευρό της τη Γαλλία, τον Καναδά και την Αυστραλία, που προτίθενται επίσης να προχωρήσουν σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

