Συμφωνία δισεκατομμυρίων από Στάρμερ-Τραμπ, ανοιχτή διαφωνία στο Παλαιστινιακό – Το «πατ πατ» και «ο στρατός για τους μετανάστες»

Επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων συνοδεύουν την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη Βρετανία. Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ, κατά τη συνάντησή τους το μεσημέρι της Πέμπτης στο Τσέκερς μαζί με ηγέτες τεχνολογικών εταιρειών, υπέγραψαν τη σημαντική συμφωνία «Tech Prosperity Deal» 250 δισ. λιρών για επενδύσεις στην τεχνολογία, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχους, θα φέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας και δισεκατομμύρια, κυρίως στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, της κβαντικής υπολογιστικής και της πυρηνικής ενέργειας, υπέγραψαν.

Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τους δασμούς στον χάλυβα και για φλέγοντα ζητήματα όπως οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Λονδίνου για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών με την Ουάσιγκτον, ενώ αρκετές κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Microsoft είναι ο μεγαλύτερος μεμονωμένος επενδυτής, ανακοινώνοντας πακέτο δαπανών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων (22 δισ. λίρες) – το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ εκτός ΗΠΑ. Η Google έχει προαναγγείλει επένδυση 5 δισ. λιρών για έρευνα και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ η εταιρεία τσιπ υπολογιστών Nvidia ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 500 εκατομμύρια λίρες για κατασκευή περισσότερων κέντρων δεδομένων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης στη Βρετανία.

Σημειώνεται ότι ο Γένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Αλτμαν και ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft συνόδευσαν τον Tραμπ στο επίσημο δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ χθες βράδυ.

Το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας, περίπου 90 δισ. λίρες, θα προέλθει από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και το πώς θα δαπανηθεί το ποσό παραμένει ασαφές. Η Blackstone είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι σκοπεύει να επενδύσει 370 δισ. λίρες σε όλη την Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.

Η συμφωνία «Tech Prosperity Deal» προβλέπει συνεργασία Λονδίνου–Ουάσιγκτον σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Στάρμερ: Η μεγαλύτερη συμφωνία στη βρετανική ιστορία

«Η σημερινή συμφωνία, με δισεκατομμύρια να ρέουν και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, είναι η μεγαλύτερη του είδους της στη βρετανική ιστορία, με μεγάλη διαφορά», είπε ο Στάρμερ, επισημαίνοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ είναι ηγέτες σε τομείς όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομία, η άμυνα και η ενέργεια.

Ο Κιρ Στάρμερ επαίνεσε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι και οι δύο χώρες είναι «έτοιμες να ορίσουν μαζί αυτόν τον αιώνα».

«Ανανεώσαμε την ειδική σχέση μας για μια νέα εποχή» τόνισε, προσθέτοντας: «Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται μαζί, ως πρώτοι εταίροι στην άμυνα, πρώτοι εταίροι στο εμπόριο, και με την πρωτοποριακή συμφωνία που πετύχαμε τον Μάιο και τώρα με τη συμφωνία που μόλις υπογράψαμε σήμερα το απόγευμα, επιβεβαιώνουμε την ιδιότητά μας ως οι πρώτοι εταίροι στην επιστήμη και την τεχνολογία, έτοιμοι να ορίσουμε μαζί αυτόν τον αιώνα».

Σημείωσε επίσης ότι η συμφωνία μεταφράζεται σε επενδύσεις που θα αλλάξουν τη ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα βελτιώσουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων εργαζομένων, ενώ οι ΗΠΑ είναι ο «μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος» του Ηνωμένου Βασιλείου και «μαζί υποστηρίζουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και στις δύο οικονομίες».

«Έχουμε μαζί μας τους μεγάλους και τους καλούς των βρετανικών και αμερικανικών επιχειρήσεων», συνέχισε, απευθυνόμενος στο ακροατήριο που αποτελούνταν από ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.

Για τη συμφωνία που είχαν νωρίτερα φέτος οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασιλείο, σχετικά με τους δασμούς, χαιρετίζοντάς την ως σύμβολο της στενής διμερούς σχέσης, ο Στάρμερ χαρακτήρισε «νίκη και για τις δύο πλευρές» το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ έχουν έναν «αδιάσπαστο δεσμό».

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο χώρες είχαν σπεύσει να διαπραγματευτούν σχεδόν αμέσως μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για την επιβολή πρόσθετων δασμών σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το πρώτο που εξασφάλισε συμφωνία για τη μείωσή τους, η οποία ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερ εξασφάλισε μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα από 27,5% σε 10%, κάτι που, όπως είπε, έσωσε τις θέσεις εργασίας των Βρετανών εργαζομένων σε εταιρείες όπως η Jaguar-Land Rover.

Φιλοφρονήσεις

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε πως η «πολύτιμη φιλία» των ΗΠΑ με το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και στενή, ενώ δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την οικονομία της χώρας του ως «πιθανώς την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ», προσθέτοντας ότι όλες οι εταιρείες θέλουν να βρίσκονται εκεί.

Αφού ευχαρίστησε, δε, τον Στάρμερ για τη σκληρή δουλειά του αναφορικά με τη νέα ιστορική, όπως τη χαρακτήρισαν συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είναι «τιμή» του να συμμετέχει σε αυτήν, πρόσθεσε:

«Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας είναι ανεκτίμητοι, η σχέση αυτή είναι μια υπέροχη κληρονομιά και οι δύο κυβερνήσεις κάνουν αυτούς τους δεσμούς πιο στενούς από ποτέ».

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αφήσει, για μία ακόμα φορά, αιχμές για τον προκάτοχό του, υπογραμμίζοντας ότι πριν από έναν χρόνο, οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε «σοβαρή δυσχέρεια». Προς υπεράσπισή του μάλιστα, αποκάλυψε πως ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας τού είχε πει: «Η χώρα σας ήταν νεκρή πριν από ένα χρόνο και τώρα έχετε την πιο καυτή χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο».

Σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό πρόεδρο, τη φετινή χρονιά έχουν γίνει επενδύσεις πάνω από 17 τρισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

«Έχουμε εισπράξει τρισεκατομμύρια δολάρια από δασμούς και αυτά έχουν αποδειχθεί απίστευτα για τη χώρα μας» τόνισε, κάνοντας λόγο για «ευτυχισμένες, σταθερές και υγιείς» αμερικανικές εταιρείες. «Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιες επενδύσεις, χωρίς τους δασμούς θα είχαμε μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε λόγο για συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, που «σπάνε κάθε ρεκόρ». Συγκεκριμένα, όπως είπε, η αμερικανική εταιρεία X-energy και η βρετανική εταιρεία Centrica – ιδιοκτήτρια της British Gas – προχωρούν σε μια συμφωνία για την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό «κυκλοφορούσε» εδώ και χρόνια, λέει ο Τραμπ, αλλά τώρα «επιτέλους» γίνεται πραγματικότητα.

«Με απογοήτευσε ο Πούτιν»

Αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Τραμπ εξέφρασε για μία ακόμα φορά την απογοήτευσή του για τις ενέργειες του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα.

«Με απογοήτευσε. Με απογοήτευσε πραγματικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι συζήτησαν με τον Στάρμερ τρόπους για την αύξηση της αμυντικής υποστήριξης προς την Ουκρανία. Πίστευε, μάλιστα, ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα ήταν «ευκολότερο» να τερματιστεί «λόγω της σχέσης μου με τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά με απογοήτευσε».

Επανέλαβε, δε, πως αν ήταν αυτός πρόεδρος, η Ρωσία δεν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία και ο Πούτιν δεν θα είχε κάνει ό,τι έκανε.

Ο ίδιος υποστήριξε, ωστόσο, ότι η συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στην Αλάσκα δεν ήταν λάθος.

Αν πέσει η τιμή του πετρελαίου, ο Πούτιν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να διακόψει τον πόλεμο, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι είναι απογοητευμένος από τις άλλες χώρες που αγοράζουν ρωσικό αργό.

«Τις τελευταίες μέρες ο Πούτιν έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο», είπε από την πλευρά του ο Στάρμερ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες κάποιου που θέλει ειρήνη» πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι συζήτησε με τον Αμερικανό πρόεδρο τρόπους για να αυξηθεί η υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας και η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Συζητήσαμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις άμυνές μας, περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία, και να εντείνουμε αποφασιστικά την πίεση στον Πούτιν για να τον πείσουμε να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία διαρκείας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Συμφωνούν ότι διαφωνούν για την Παλαιστίνη

Όσον αφορά στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι διαφωνεί σε αυτό με τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας και την πρόθεσή του να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, αλλά απέφυγε να πει πώς θα μπορούσε να πιέσει το Ισραήλ να ολοκληρώσει τον πόλεμό του στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πάντως ότι αυτός και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» για την ανάγκη ενός οδικού χάρτη ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους.

Πάντως, ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, ήταν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «πατ, πατ» στον Κιρ Στάρμερ. Ήταν σε ερώτηση για τη Χαμάς, όταν ο Κιρ Στάρμερ απάντησε πως είναι τρομοκρατική οργάνωση και δεν έχει μερίδιο στο «αύριο ενός παλαιστινιακού κράτους», γεγονός που ικανοποίησε, όπως φάνηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σχολίασε: «Αυτή ήταν καλή απάντηση».

«Συμφωνούμε απόλυτα για την ανάγκη ειρήνης και ενός οδικού χάρτη, επειδή η κατάσταση στη Γάζα είναι απαράδεκτη», δήλωσε ο Στάρμερ.

Ο Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα φέρεται να εξοργίστηκε στο παρασκήνιο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επίθεσή του εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, προσέφερε μόνο υποστήριξη στο Ισραήλ.

Υπογράμμισε τις φρικαλεότητες της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σημειώνοντας ότι ο πρωταρχικός του στόχος ήταν να δει τους ομήρους «να απελευθερώνονται τώρα, αμέσως», ενώ υποστήριξε ότι είχε ακούσει ιστορίες τρόμου από ορισμένους ομήρους που έχουν ήδη απελευθερωθεί: «Έχω ακούσει ιστορίες που δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι ήταν δυνατές. Δεν υπήρχε ανθρωπιά, τίποτα».

Ο Τραμπ δεν έδωσε ωστόσο πολλές λεπτομέρειες για το πώς οραματίζεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν έκανε καμία αναφορά στην τρέχουσα επιχείρηση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας.

«Θέλω ένα τέλος, θέλω να απελευθερωθούν οι όμηροι και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά», αρκέστηκε να πει.

Ερωτηθείς για τις χώρες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Τραμπ δήλωσε: «Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό σε αυτό το σημείο, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα».

Από την πλευρά του, ο Κιρ Στάρμερ ερωτηθείς για την πρόθεση της Βρετανίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος αυτόν τον μήνα, είπε:

«Η κατάσταση στη Γάζα είναι αφόρητη. Πρέπει ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει γρήγορα στη Γάζα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους εντάσσεται «στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την ειρήνη».

«Είναι μέρος αυτού του συνολικού πακέτου που ελπίζουμε να μας οδηγήσει από την τρομερή κατάσταση, αυτήν τη στιγμή, στο αποτέλεσμα ενός ασφαλούς Ισραήλ, το οποίο δεν έχουμε, και ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους», είπε.

«Βγάλε τον στρατό για να διώξεις τους μετανάστες»

Ο Τραμπ πρότεινε τη χρήση στρατιωτικού εξοπλισμού από το Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, όταν δημοσιογράφος τού ζήτησε να του προσφέρει συμβουλές για τον έλεγχο των συνόρων.

Ο Τραμπ είπε ότι «εκατομμύρια άνθρωποι» εισέρρευσαν στις ΗΠΑ «ανεξέλεγκτα» – κάτι που, όπως σημείωσε, «καταστρέφει χώρες εκ των έσω».

«Δεν άντεχα να το βλέπω», τόνισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτει ότι είναι «πολύ δύσκολη δουλειά», αλλά λέει ότι «δεν είχε άλλη επιλογή» από το να τους απομακρύνει.

Σχετικά με τη Βρετανία είπε: «Είπα στον πρωθυπουργό ότι εγώ θα το σταματούσα, χωρίς να έχει σημασία αν θα χρησιμοποιήσει τον στρατό ή οποιοδήποτε άλλο μέσο».

