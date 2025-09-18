Ο Τραμπ φέρεται να λέει για τον Νετανιάχου «με γ@μ@@…», αλλά δεν τον αποδοκιμάζει δημόσια

Με… «γαλλικά» φέρεται να σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τον Νετανιάχου, μετά το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ, με στόχο την ηγεσία της Χαμάς.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ θεωρεί την επιχείρηση στο Κατάρ απερίσκεπτη και επιζήμια για τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Τραμπ, μάλιστα, φέρεται να είπε σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών, ΜαρκΡούμπιο, «με γ@μ@@…», αναφερόμενος στον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την WSJ, ο Τραμπ θεωρεί ότι ο Νετανιάχου βασίζεται υπερβολικά σε στρατιωτικές ενέργειες για να αναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί, αντί να ακολουθήσει την προτίμηση του Αμερικανού προέδρου για ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ φέρεται να τηλεφώνησε δύο φορές στον Νετανιάχου μετά το περιστατικό στο Κατάρ, πρώτα για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και στη συνέχεια για να ρωτήσει αν η αποστολή είχε επιτύχει.

Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά και με τους ηγέτες του Κατάρ για να επαινέσει τις προσπάθειές τους για διαμεσολάβηση.

AP

«Ναι μεν, αλλά…» Τραμπ

Όπως επισημαίνει ωστόσο η Wall Street Journal, παρά τις σκληρές δηλώσεις ο Τραμπ έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να ασκήσει άμεση πίεση στο Ισραήλ. «Δεν έχει θέσει όρους για τη στρατιωτική βοήθεια ούτε έχει προχωρήσει σε δημόσια επίπληξη, συνεχίζοντας να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, ακόμη και αν αυτές οι επιχειρήσεις περιπλέκουν τη διπλωματία που μεσολάβησε η Αμερική» αναφέρετει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Η προσέγγιση του Τραμπ, πάντως, έχει προκαλέσει απορία σε ορισμένους στην Ουάσινγκτον με τον Σαλόμ Λίπνερ, ο οποίος διετέλεσε σύμβουλος επτά πρωθυπουργών του Ισραήλ, να λέει ότι «είναι λίγο αινιγματική και αντιφατική».

Η υπενθυμίζει ακόμη πως όταν ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές του 2020, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ: «Γ@@@α τον».

«Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει βγει σχεδόν αλώβητος από τις εκρήξεις του Τραμπ. Ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Ιταμάρ Ραμπίνοβιτς, δήλωσε πως “το μόνο που λειτουργεί πραγματικά για αυτόν είναι η υποστήριξη του Τραμπ”. Την ίδια στιγμή ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος απέρριψε τις αναφορές για ρήξη, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών ως “εξαιρετική” κάνοντας λόγο για fake news».

Τέλος, πηγές προσκείμενες και στους δύο ηγέτες ανέφεραν στη WSJ ότι Τραμπ και Νετανιάχου μοιράζονται μια κοινή άποψη, θεωρώντας τους εαυτούς τους ως πολιτικούς αουτσάιντερ που μάχονται εναντίον των εδραιωμένων ελίτ.

