18.09.2025 12:07

Ο Όρμπαν επιτέθηκε στη Σουηδία και ο πρωθυπουργός της του απάντησε με ένα γράμμα… φαρμάκι

18.09.2025 12:07
kristersson-orban

Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο και μάλιστα σε επίπεδο πρωθυπουργών, έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα μεταξύ Σουηδίας και Ουγγαρίας.

Ολα άρχισαν όταν ο Βίκτορ Ορμπαν εν όψει εκλογών στη χώρα του, προκειμένου να πείσει για την ατζέντα του είπε πως σε ορισμένες χώρες, όπως η Σουηδία, επικρατεί το οργανωμένο έγκλημα.
Αυτό εξόργισε τον Σουηδό ομόλογό του, Ουλφ Κρίστερσον, ο οποίος τον κατηγόρησε για «εξοργιστικά ψεύδη», με τον Ορμπαν να κατηγορεί το νομικό σύστημα της σκανδιναβικής χώρας, λέγοντας ότι υποθάλπει εγκληματίες.

Οπως ισχυρίζεται, αφορμή ήταν σχόλιο από στέλεχος της σουηδικής κυβέρνησης για το νομικό καθεστώς στην Ουγγαρία και θέλησε να απαντήσει.

Ο Ορμπαν στις δημοσκοπήσεις είναι 7 μονάδες πίσω από τον κεντρώο Πίτερ Μάγιαρ και έχει ξεκινήσει μια ρητορική τρόμου, εστιάζοντας στην εγκληματικότητα.

Ο Κρίστερσον, βλέποντας πως ο Ορμπαν δεν σταματά να κριτικάρει τη σουηδική νομοθεσία, αποφάσισε να του γράψει ένα… γράμμα, το οποίο δημοσίευσε στα σόσιαλ και είναι σκέτο… φαρμάκι.

Η ανάρτηση του Κρίστερσον

«Αγαπητέ Βίκτορ,

Κατανοώ ότι στη χώρα σας βρίσκεται σε εξέλιξη προεκλογική εκστρατεία και ότι αυτή τη φορά η εξουσία σας αμφισβητείται πραγματικά. Ωστόσο, εμείς δεν παρεμβαίνουμε στην εκλογική σας εκστρατεία, ούτε επιθυμούμε να γίνουμε μέρος της.

Η Σουηδία και ο σουηδικός λαός υπήρξαν πάντοτε φίλοι της Ουγγαρίας και του ουγγρικού λαού, όπως γνωρίζετε. Ήμασταν φίλοι της Ουγγαρίας πριν από την κυβέρνησή σας, κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής σας, και θα παραμείνουμε και μετά από αυτήν.

Θυμόμαστε όταν η γενοκτονία των Εβραίων από τον Χίτλερ έπληξε την Ουγγαρία, και πώς η Σουηδία το 1944 έστειλε τον διπλωμάτη Ραούλ Βάλενμπεργκ σε ειδική αποστολή στη Βουδαπέστη, για να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερες ουγγρικές ζωές.

Δεκάδες χιλιάδες Ούγγροι Εβραίοι επέζησαν επειδή τους παρείχαμε προσωρινά προστατευτικά διαβατήρια και υπηκοότητα στη Σουηδία. Όταν αργότερα η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στην Ουγγαρία, ο Ραούλ Βάλενμπεργκ οδηγήθηκε βίαια στη Μόσχα και εξαφανίστηκε.

Ο Σουηδός διπλωμάτης πέθανε, αλλά δεκάδες χιλιάδες ουγγρικές ζωές σώθηκαν. Θα το κάναμε ξανά.

Θυμόμαστε επίσης όταν η Σοβιετική Ένωση κατέστειλε βάναυσα τον ουγγρικό αγώνα για δημοκρατία και ελευθερία το 1956, και όταν ο πρωθυπουργός Ίμρε Νάγκι εκτελέστηκε αργότερα για τις προσπάθειές του να εκδημοκρατίσει τη χώρα.

Όταν τα ρωσικά τανκς κατέπνιξαν τον ουγγρικό αγώνα για ελευθερία, ο ουγγρικός λαός εκλιπαρούσε τον ΟΗΕ και όλες τις δυτικές δυνάμεις για βοήθεια. Σχεδόν κανείς δεν άκουσε.
Αλλά μία χώρα που έδειξε βαθιά αλληλεγγύη μαζί σας ήταν η Σουηδία.

Ανοίξαμε την αγκαλιά μας στους αγωνιστές της ελευθερίας και τους αντιφρονούντες σας. Σας επιτρέψαμε να χτίσετε εξόριστη αντιπολίτευση κατά του σοβιετικού κομμουνισμού εδώ, παρά την ουδετερότητά μας. Δεν ήταν χωρίς κίνδυνο για εμάς. Αλλά το κάναμε—επειδή ήταν το σωστό.

Σήμερα, πάνω από 40.000 άτομα ουγγρικής καταγωγής ζουν στη Σουηδία, πολλοί από τους οποίους είναι απόγονοι των Ούγγρων προσφύγων που ήρθαν εδώ σε συνάρτηση με την εξέγερση του 1956. Είναι μια καλά ενσωματωμένη ομάδα μεταναστών στην κοινωνία μας.

Οι δημοκρατικές χώρες βοηθούν η μία την άλλη, τότε και τώρα. Και αντιστέκονται σε χώρες που προσπαθούν να καταπιέσουν άλλες.

Γι’ αυτό, όπως το 1944 και το 1956, στηρίζουμε τις δημοκρατικές χώρες που τα ρωσικά τανκς προσπαθούν να κατακτήσουν. Τότε επρόκειτο για την Ουγγαρία· σήμερα, πρόκειται για την Ουκρανία. Και αν δεν δράσουμε, αύριο μπορεί να πρόκειται για άλλη χώρα.

Αυτός είναι επίσης ο λόγος που εκφράζουμε συχνά ανησυχία για τις εξελίξεις στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια. Η Ουγγαρία κέρδισε τελικά την ελευθερία της, αλλά η ελευθερία πρέπει και να υπερασπίζεται.

Γι’ αυτό αναρωτιόμαστε όταν πηγαίνετε για καφέ με τον ηγέτη της ίδιας χώρας που κατέπνιξε τον αγώνα των συμπατριωτών σας για ελευθερία το 1956 και που σήμερα επιτίθεται στον γείτονά σας, την Ουκρανία.

Η Ουγγαρία και η Δύση δεν ενδυναμώνονται κλείνοντας την πόρτα στους ευρωπαίους φίλους τους ή επιτιθέμενοι ο ένας στον άλλο και στα ίδια τα στοιχεία που μας ξεχωρίζουν από τη βαρβαρότητα — τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μερικά σοφά λόγια δικά σας από το 2007:

«Ως μια νέα γενιά της Δύσης, το μήνυμά μας προς τους νεότερους είναι να μείνουν πιστοί σε μια Ουγγαρία δυτικού τύπου, να μην αφήσουν την Ουγγαρία να εκτροχιαστεί από τον δυτικό της δρόμο, και να αγαπήσουν το ότι η Ουγγαρία είναι χώρα δυτικού τύπου, που σημαίνει ότι πιστεύουμε στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου και στην αμοιβαία ευθύνη μεταξύ μας, που αναλαμβάνουμε ο ένας για τον άλλον, και που αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού.

Το πετρέλαιο μπορεί να έρχεται από την Ανατολή, αλλά η ελευθερία έρχεται πάντα από τη Δύση. Και η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλλεται από πάνω, μπορεί μόνο να φυτρώσει στις καρδιές των ανθρώπων και μ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσει μια βιώσιμη, ουγγρική ζωή.

Τέλος, θα ήθελα να μεταφέρω τον σεβασμό της Σουηδίας προς τον ουγγρικό λαό, και να ευχηθώ στη χώρα σας ελεύθερες, ειρηνικές και επιτυχημένες εκλογές».

