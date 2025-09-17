Axios: Γιατί η επίθεση του Νετανιάχου στο Κατάρ, του γυρίζει μπούμερανγκ

Εχει περάσει πάνω από μία εβδομάδα περίπου, από τη στιγμή που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να χτυπηθεί το κτίριο όπου βρίσκονταν οι διαπραγματευτές της Χαμάς στη Ντόχα.

Λίγο καιρό μετά, τα υπομονετικά κράτη του Κόλπου έχουν ξεσηκωθεί, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αρχίσει τις κυρώσεις και το Ισραήλ αργά και σταθερά, τίθεται σε απομόνωση από την πλειοψηφία των συμμάχων του.

Ετσι, το χτύπημα, το οποίο είπε πως ήταν αναγκαίο, όχι μόνο απέτυχε, αφού δεν εξόντωσε τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, αλλά του γύρισε μπούμερανγκ και του κάνει μεγάλη οικονομική ζημιά.

Αυτό σχολίασε, επικαλούμενος ισραηλινές πηγές ο αμερικανικός ιστότοπος Axios σε άρθρο του.

«Η επιδρομή ενίσχυσε την αίσθηση εντός της κυβέρνησης Τραμπ και σε όλο τον κόσμο ότι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι απερίσκεπτη και έχει γίνει μια αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή» σχολιάζει χαρακτηριστικά αφού ο Τραμπ είχε πει δημόσια πως δεν συμφωνούσε με τη κίνηση αυτή, ωστόσο είχε ενημερωθεί και δεν αντέδρασε.

Πέντε μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν, μαζί με έναν αξιωματικό ασφαλείας του Κατάρ, αλλά όλοι οι βασικοί στόχοι επέζησαν από την επίθεση.

Ο Νετανιάχου ισχυρίστηκε ότι η ιδέα ήταν ότι η απομάκρυνση των σκληροπυρηνικών προσωπικοτήτων της Χαμάς θα διευκόλυνε μια ανταλλαγή κρατουμένων και μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η επιχείρηση απέτυχε, οι συζητήσεις αναβλήθηκαν επ αορίστον και οι όμηροι θα μείνουν για αρκετό καιρό ακόμη κάτω από τα ερείπια της Γάζας.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η Χαμάς κινείται «προς μια συμφωνία» και ότι «θα μπορούσαμε να είχαμε επιτύχει μια σημαντική πρόοδο μέσα σε λίγες μέρες», αλλά υποστήριξε ότι η επίθεση υπονόμευσε τις διαπραγματεύσεις.

Ο Νετανιάχου αντί να αυξήσει την πίεση στο Κατάρ για να πιέσει τη Χαμάς, κατάφερε να δημιουργήσει ένα κύμα διεθνούς αλληλεγγύης με το εμιράτο. Ο Τραμπ μάλιστα φιλοξένησε τον πρωθυπουργό του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι και ο Αντιπρόεδρος Βανς τον καλωσόρισε στον Λευκό Οίκο, κάτι που… δεν ήχησε καλά στο Τελ Αβίβ, αλλά ο Τραμπ τους… καθυσήχασε, στέλνοντας τον Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ, για να δώσει «πράσινο φως» στον Νετανιάχου να… τελειώσει τη Γάζα.

«Ο Νετανιάχου θέλει να παίζει τον ρόλο του περιφερειακού και απρόβλεπτου νταή»

Το κύμα οργής για το χτύπημα στο Κατάρ κατά του Ισραήλ, έγινε ακόμη πιο έντονο και είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη φορά ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι απευθύνθηκε στον ισραηλινό λαό στην ομιλία του, προειδοποιώντας ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου θέτει σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντάς τον «εχθρό».

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος που συμμετείχε στις συζητήσεις που οδήγησαν στην επίθεση δήλωσε ότι οι εντολές του Νετανιάχου αποκάλυψαν την τρέχουσα ψυχική του κατάσταση: «Έχει ερωτευτεί το να παίζει τον ρόλο του περιφερειακού νταή, του οποίου την επόμενη κίνηση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει».

Ο Νετανιάχου έριξε περαιτέρω φως στην ψυχική του κατάσταση σε μια ομιλία του στην Ιερουσαλήμ μετά τη συνάντησή του με τον Ρούμπιο, όταν περιέγραψε το Ισραήλ ως «μια μεγάλη Σπάρτη».

υγκλόνισε πολλούς όταν είπε ότι η αυξανόμενη διεθνής απομόνωση του Ισραήλ και η πιθανότητα μελλοντικών εμπάργκο όπλων και κυρώσεων σήμαιναν ότι ήταν καιρός να οικοδομήσει μια αυτοδύναμη οικονομία. Αργότερα διευκρίνισε ότι εννοούσε μόνο την αυτάρκεια στην παραγωγή όπλων, όχι μια πλήρη παύση του εμπορίου, αλλά ήταν πολύ αργά, καθώς το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ είχε ήδη βιώσει μια απότομη πτώση και η αντιπολίτευση εξαπέλυσε πυρά εις βάρος του, θυμίζοντάς του πως «η Σπάρτη στο τέλος έπεσε»…

Διαβάστε επίσης:

Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Διαδηλώτρια φωνάζει υπέρ της Παλαιστίνης και… φλερτάρει με αστυνομικό – Πώς αντέδρασε ο ίδιος (video)

Γερμανία: Η AfD προηγείται για πρώτη φορά σε δημοσκόπηση του YouGov