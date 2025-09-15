Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε ο ίδιος τον Τραμπ για την επίθεση στο Κατάρ

Σε μια αποκάλυψη για την πυραυλική επίθεση στο Κατάρ με στόχο αξιωματούχους της Χαμάς προχώρησε ο ιστότοπος Axios.

Συγκεκριμένα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πριν από την επιδρομή της περασμένης εβδομάδας. Αυτό αναφέρει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

🚨SCOOP: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke to President Trump last Tuesday morning and informed him that Israel planned to attack Hamas leaders in Qatar before the strike took place, three Israeli officials say. My story on @axios https://t.co/2imeIg6J8v — Barak Ravid (@BarakRavid) September 15, 2025

Ενώ ο Λευκός Οίκος είχε αναφέρει ότι ενημερώθηκε μόνον αφότου οι πύραυλοι του Ισραήλ είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ την ευκαιρία να αντιταχθεί στην επίθεση, ωστόσο το Axios, υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν ο χρόνος για να σταματήσει την επίθεση ήταν περιορισμένος.

Όταν ρωτήθηκε το βράδυ της 9ης Σεπτεμβρίου αν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε. Επίσης, έχει εκφράσει δημοσίως την αποδοκιμασία του για την επιδρομή, επειδή το Κατάρ είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός τον ενημέρωσε για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα, και αμέσως έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ στο Axios.

Η επίσημη αμερικανική εκδοχή

Η εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι ο αμερικανικός στρατός είδε ισραηλινά αεροσκάφη στον αέρα και ζήτησε εξηγήσεις από το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ έσπευσε να προειδοποιήσει τους Καταριανούς, αλλά μέχρι τότε οι πύραυλοι είχαν ήδη χτυπήσει. Μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Axios, ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί.

Η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου των ΗΠΑ χωρίς να ενημερωθεί η Ουάσιγκτον θα ήταν μια απίστευτα τολμηρή κίνηση από την πλευρά του Ισραήλ – ειδικά δεδομένου ότι η ηγεσία της Χαμάς είχε συγκεντρωθεί για να συζητήσει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.

Πότε ακριβώς ενημερώθηκε ο Τραμπ

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο πολύ αργά, αλλά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επίθεση μπορούσε να ακυρωθεί. Τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ για την επικείμενη επίθεση γύρω στις 8 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον. Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στην Ντόχα ακούστηκαν στις 8:51 π.μ.

«Ο Τραμπ γνώριζε για την επίθεση πριν εκτοξευθούν οι πύραυλοι. Αρχικά έγινε συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ, και στη συνέχεια μέσω στρατιωτικών καναλιών. Ο Τραμπ δεν είπε όχι», ισχυρίστηκε ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν «πολύ νωρίτερα» σε πολιτικό επίπεδο. «Αν ο Τραμπ ήθελε να την σταματήσει, θα μπορούσε. Στην πράξη, δεν το έκανε».

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι οι πύραυλοι δεν είχαν ακόμα εκτοξευθεί όταν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν, και ισχυρίστηκαν ότι το Ισραήλ θα ακύρωνε την επίθεση αν ο Τραμπ είχε αντιταχθεί.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις για το χρονοδιάγραμμα. Το Γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πάντως, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν περιέγραψαν λεπτομερώς τι ειπώθηκε στην συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου — αν, για παράδειγμα, ο Νετανιάχου απλώς ενημέρωσε τον Τραμπ για τα σχέδια του Ισραήλ ή αν ζήτησε ρητά την άδειά του.

Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ ενημέρωσε αμέσως τους αρμόδιους αξιωματούχους, μερικοί από τους οποίους εξοργίστηκαν με τον Νετανιάχου μετά την επίθεση.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η επίθεση ήταν μονομερής ισραηλινή κίνηση, συμπεριλαμβανομένης συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στην Ντόχα την Τρίτη για συνομιλίες με Καταριανούς αξιωματούχους.

Ένας τρίτος Ισραηλινός αξιωματούχος συμφώνησε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ εκ των προτέρων, αλλά είπε ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να ακολουθήσει τις δημόσιες διαψεύσεις του Λευκού Οίκου για προηγούμενη γνώση.

«Από την πλευρά μας, αποφασίστηκε να τους βοηθήσουμε σε αυτό για χάρη της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ», είπε ο αξιωματούχος.

«Οι Αμερικανοί κάνουν θέατρο. Τους ενημερώσαμε για την επίθεση», δήλωσε ένας τέταρτος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας πέμπτος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε σαφείς λόγους να κρατηθεί μακριά από την επίθεση. «Ό,τι λένε δημόσια πρέπει να το παίρνουμε με επιφύλαξη».

Ένας έκτος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ «επινόησε πράγματα» σχετικά με τις συνομιλίες της με το Ισραήλ λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Πέντε μέλη της Χαμάς και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά η Χαμάς δήλωσε ότι όλοι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός στην Axios και δήλωσαν ότι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μετά την επίθεση έδειξαν ότι οι κορυφαίοι ηγέτες είχαν εγκαταλείψει το κτήριο λίγο πριν τις εκρήξεις.

