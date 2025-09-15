Τουσκ: Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι για drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Το εξουδετέρωσαν οι πολωνικές αρχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στην Πολωνία, όταν εντοπίστηκε drone να πετά πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία.
Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.
Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.
