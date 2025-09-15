Τουσκ: Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι για drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια – Το εξουδετέρωσαν οι πολωνικές αρχές

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στην Πολωνία, όταν εντοπίστηκε drone να πετά πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία.

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

