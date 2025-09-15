BBC: Μήνυμα προς την Ευρώπη οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας – Πού αποσκοπεί η επίδειξη ισχύος στη σκιά της κλιμακούμενης έντασης

Στο μήνυμα που στέλνουν Ρωσία και Λευκορωσία στην Ευρώπη, με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο Μπορίσοβο, αναφέρεται σε δημοσίευμά του του το BBC, τονίζοντας ότι πρόκειται για επίδειξη ισχύος, ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν, λόγω και των πρόσφατων εντάσεων με την Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Όπως γράφει το βρετανικό δίκτυο, σε ένα μεγάλο πεδίο περίπου 72 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, η εικόνα θυμίζει πραγματική μάχη. Βομβαρδιστικά Sukhoi-34 ρίχνουν κατευθυνόμενες βόμβες, οι εκρήξεις συγκλονίζουν την περιοχή και σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό. Ελικόπτερα μάχης ενισχύουν την επίθεση, ενώ drones παρακολούθησης καταγράφουν την καταστροφή.

Belarus and Russia's show of firepower appears to be a message to Europe https://t.co/708EKJl84f — BBC News (World) (@BBCWorld) September 15, 2025

Ωστόσο, όλα αυτά είναι μέρος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας–Λευκορωσίας στο εκπαιδευτικό κέντρο του Μπορίσοβο, στο πλαίσιο των γυμνασίων «Zapad-2025» («Δύση 2025»), που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Φέτος συμμετέχουν λιγότερα στρατεύματα σε σχέση με το 2022, όταν είχαν λάβει μέρος 200.000 στρατιώτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν παύει να φαντάζει σαν επίδειξη δύναμης με αποδέκτη την Ευρώπη.

Μόσχα και Μινσκ υποστηρίζουν πως πρόκειται για ασκήσεις «αμυντικού χαρακτήρα» με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή εξωτερικών απειλών. Στην άσκηση παρέστησαν στρατιωτικοί ακόλουθοι από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Ουγγαρία. «Θεωρούμε ότι η άσκηση είναι πρωτοφανής ως προς τη διαφάνειά της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποστράτηγος Βαλέρι Ρεβένκο, βοηθός του Λευκορώσου υπουργού Άμυνας.

Κλιμακώνεται η ένταση με τη Ρωσία– Γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι

Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες παραμένουν καχύποπτες. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τα «Zapad-2025» «εξαιρετικά επιθετικά», ενώ η Βαρσοβία προχώρησε στο κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία πριν την έναρξη των ασκήσεων, προκαλώντας οξύτατη αντίδραση από το Μινσκ.

Η άσκηση διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Ευρώπη, με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία να συνεχίζεται. Τις τελευταίες ημέρες, Πολωνία και Ρουμανία κατήγγειλαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones, προκαλώντας την κινητοποίηση του ΝΑΤΟ. Στην Ευρώπη επικρατεί διάχυτη ανησυχία πως πρόκειται για σκόπιμες ενέργειες με στόχο να δοκιμαστεί η ενότητα της Δύσης και της Συμμαχίας.

Η απόφαση του Μινσκ να καλέσει διεθνή μέσα ενημέρωσης στις ασκήσεις μπορεί να ερμηνευθεί ως κίνηση διαφάνειας. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται μέσα από τις εκρήξεις και τα πυρά είναι πιθανό να απευθύνεται πρωτίστως προς την Ευρώπη: «Δείτε την ισχύ μας – μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας», καταλήγει το δημοσίευμα του BBC.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνεται η ένταση Ισπανίας και Ισραήλ για τη Γάζα: Ο Σάντσεθ ζήτησε αποκλεισμό των ισραηλινών αθλητών από διοργανώσεις

Σφοδρά «πυρά» του εμίρη του Κατάρ κατά του Ισραήλ, ο Νετανιάχου σκοπεύει να βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος λέει ο Ερντογάν – Συνεχίζεται η σφαγή αμάχων

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI αποκαλύπτει σημείωμα του Τάιλερ Ρόμπινσον – «Έχω την ευκαιρία να τον εξοντώσω και θα το κάνω» (video)