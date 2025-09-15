Κλιμακώνεται η ένταση Ισπανίας και Ισραήλ για τη Γάζα: Ο Σάντσεθ ζήτησε αποκλεισμό των ισραηλινών αθλητών από διοργανώσεις

Να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα ζήτησε ο Πέδρο Σάντσεθ, κλιμακώνοντας την κριτική του στο Ισραήλ, και υπενθυμίζοντας την «τιμωρία» της Ρωσίας, όταν εισέβαλε στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, λίγο νωρίτερα η Ισπανία απείλησε με μποϋκοτάζ και την Eurovision το 2026 αν συμμετάσχει το Ισραήλ.

«Γιατί αποβλήθηκε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά επιτρέπεται να παραμείνει το Ισραήλ μετά την εισβολή στη Γάζα;» ρώτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνάντησης των βουλευτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο ισπανικό Κοινοβούλιο.

«Όσο συνεχίζεται η βαρβαρότητα, το Ισραήλ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις διεθνείς διοργανώσεις για να ξεπλένει την παρουσία του», πρόσθεσε.

Ο Σάντσεθ, όπως αναφέρει το Politico, επέμεινε ότι «πάντα απορρίπτει τη βία» και ότι έχει «βαθύ θαυμασμό και σεβασμό για τους αθλητές μας». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «έχουμε επίσης τεράστιο σεβασμό και βαθύ θαυμασμό για την ισπανική κοινωνία που κινητοποιείται ενάντια στην αδικία και υπερασπίζεται τα ιδανικά της ειρηνικά».

Η δήλωση του πρωθυπουργού ήρθε εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης με το Ισραήλ, σε διπλωματικό επίπεδο.

Ο Σάντσεθ εξέφρασε μάλιστα την υποστήριξή του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διαμαρτυρήθηκαν για τη συμμετοχή ισραηλινής ομάδας στον ποδηλατικό αγώνα Vuelta a España. Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν την πρόωρη ολοκλήρωση των διαδρομών την Κυριακή, μπλοκάροντας τους δρόμους προς τη Μαδρίτη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ κατηγόρησε τον Σάντσεθ και την κυβέρνησή του ότι «υποκίνησαν τον όχλο» και μίλησε για ντροπιαστική ενέργεια. Αποκάλεσε δε τον πρωθυπουργό «και την κομμουνιστική κυβέρνησή του… αντισημίτες και εχθρούς της αλήθειας».

Από την πλευρά του ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έθεσε σε κίνδυνο «τη ζωή των αστυνομικών και την ασφάλεια των ποδηλατών» με την υποστήριξή τους προς τους διαδηλωτές.

Οι δηλώσεις του Σάντσεθ συμπίπτουν και με μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με το αν θα πρέπει να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετέχει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως ο διαγωνισμός της Eurovision.

Eurovision 2026: Μποϊκοτάζ και από την Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ο Iσπανός υπουργός Πολιτισμού Ερνέστ Ουρτασούν δήλωσε σήμερα ότι η Ισπανία δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, αν το Ισραήλ λάβει μέρος σ’ αυτόν – ένα μποϊκοτάζ το οποίο προωθείται ήδη από άλλες χώρες.

«Οφείλουμε να ενεργήσουμε ώστε το Ισραήλ να μην συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό Eurovision» και, «αν δεν το καταφέρουμε, η Ισπανία δεν πρέπει να λάβει μέρος» στο διαγωνισμό, δήλωσε ο Ερνέστ Ουρτασούν στη διάρκεια συνέντευξης στο δημόσιο ραδιοσταθμό, υποστηρίζοντας μια θέση την οποία έχουν ήδη υιοθετήσει «η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία», υπενθύμισε.

Η απόφαση ανήκει στον οργανωτή του διαγωνισμού Eurovision, την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (UER/EBU), υπογράμμισε.

Στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της UER τον Ιούλιο, χώρες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό που πρόκειται να διεξαχθεί το 2026 στη Βιέννη και η UER τους επέτρεψε να αποσυρθούν από το διαγωνισμό μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να έχουν οικονομικές συνέπειες.

Ήδη τον περασμένο Μάιο, ο σοσιαλιστής ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε δηλώσει πως το Ισραήλ πρέπει να αποκλειστεί από τη Eurovision για λόγους «αλληλεγγύης» με τον «λαό της Παλαιστίνης που ζει τον παραλογισμό του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 αναγνώρισε το Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι τους τελευταίους μήνες μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην ΕΕ έναντι της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου και εμφανίζεται ως ιστορικός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Στον προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision, η ισπανική δημόσια τηλεόραση είχε αψηφήσει τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση του διαγωνισμού και την είχε καλέσει, υπό την απειλή κυρώσεων, να σταματήσει τις αναφορές της στην επίθεση τη Γάζα, μεταδίδοντας ένα μήνυμα υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους, πριν αναμεταδώσει την εκδήλωση.

«Όταν πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», είχε γράψει με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός όμιλος RTVE σε ένα μήνυμα στα ισπανικά και τα αγγλικά, μερικά δευτερόπλεπτα πριν από την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού τραγουδιού.

Χθες, Κυριακή, ο πρωθυπουργός εξέφρασε το «θαυμασμό» του προς τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που διέκοψαν τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας La Vuelta με αποτέλεσμα να συντομευθεί το τελευταίο ετάπ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές είχαν κατακλύσει τη διαδρομή που επρόκειτο να ακολουθήσει στο κέντρο της Μαδρίτης.

