Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το FBI αποκαλύπτει σημείωμα του Τάιλερ Ρόμπινσον – «Έχω την ευκαιρία να τον εξοντώσω και θα το κάνω» (video)

Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ, έγραψε ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε την πρόθεσή του να «εξοντώσει» τον ακροδεξιό ακτιβιστή.

Οι νέες πληροφορίες που παρουσίασε ο Πατέλ αποτελούν την τελευταία εξέλιξη στην έρευνα για τον Ρόμπινσον. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν το κίνητρο για την επίθεση εναντίον του συνιδρυτή της Turning Point USA.

Ο Κερκ, 31 ετών, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων στην πανεπιστημιούπολη.

Ο Πατέλ, μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends τη Δευτέρα, είπε ότι το FBI είχε «ιατροδικαστικά τεκμήρια» για το σημείωμα, αλλά αυτό «έχει πλέον καταστραφεί».

Συνοψίζοντας το περιεχόμενο, ο Πατέλ είπε ότι ο Ρόμπινσον έγραψε: «Έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω».

«Το σημείωμα αυτό γράφτηκε πριν από τον πυροβολισμό», δήλωσε ο Πατέλ.

«Κρατήθηκε στο σπίτι του υπόπτου και του φερόμενου ως τρανς συντρόφου του», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ερευνητές «επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο μέσω επιθετικής ανακριτικής προσέγγισης από το FBI».

Ο Κοξ είπε ότι ο σύντροφος του υπόπτου ήταν τρανς, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει αν αυτό σχετίζεται με την υπόθεση, σύμφωνα με το Associated Press.

Σύμφωνα με κρατικά αρχεία, ο Ρόμπινσον είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, αλλά δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα και χαρακτηρίζεται ως ανενεργός, δηλαδή δεν ψήφισε στις δύο τελευταίες γενικές εκλογές. Οι γονείς του είναι εγγεγραμμένοι Ρεπουμπλικάνοι.

«Υπήρχε ξεκάθαρα μια αριστερή ιδεολογία», είπε ο Κοξ στο Meet the Press του NBC, επικαλούμενος συνεντεύξεις με συγγενείς και γνωστούς του Ρόμπινσον.

«Οι φίλοι του επιβεβαίωσαν ότι συμμετείχε σε αυτήν τη σκοτεινή, βαθιά κουλτούρα του διαδικτύου, όπως στο Reddit και σε άλλους σκοτεινούς διαδικτυακούς χώρους», πρόσθεσε.

Ο Διευθυντής του FBI είπε ότι οι αρχές είχαν επίσης δει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του υπόπτου και ενός άλλου ατόμου, «στην οποία ισχυριζόταν ότι είχε την ευκαιρία να εξοντώσει τον Τσάρλι Κερκ και θα το έκανε λόγω του μίσους του για όσα εκπροσωπούσε ο Κερκ».

Στοιχεία DNA στη σκηνή της δολοφονίας

Ο Πατέλ είπε ότι οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία DNA που συνδέουν τον Ρόμπινσον με τον τόπο της επίθεσης.

Μιλώντας στο NBC, ανέφερε ότι DNA του υπόπτου βρέθηκε σε ένα κατσαβίδι που είχε εγκαταλειφθεί στην οροφή, καθώς και σε μια πετσέτα που είχε τυλίξει το όπλο.

«Μπορώ να αναφέρω σήμερα ότι το DNA από την πετσέτα που είχε τυλίξει το όπλο και το DNA στο κατσαβίδι αντιστοιχούν θετικά στον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση», είπε.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή στο Meet the Press: «Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι θυμωμένος, και έχει κάθε δικαίωμα να είναι. Πολλοί Αμερικανοί είναι πολύ θυμωμένοι αυτή τη στιγμή, και υπήρχε ξεκάθαρα αριστερή ιδεολογία σε αυτόν τον δολοφόνο. Κατανοώ πλήρως αυτή την οργή».

Ο Πατέλ στο Fox & Friends είπε: «Η οικογένεια του υπόπτου είπε στους ερευνητές ότι ακολουθούσε αριστερές ιδεολογίες και μάλιστα ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια».

Σε εμφάνισή του στο Fox News, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε φόρο τιμής στον Κερκ: «Ήταν τόσο σπουδαίος άνθρωπος… ξέρετε, με πολλούς τρόπους είναι ακόμα μεγαλύτερος τώρα λόγω όσων συνέβησαν. Ήταν ήδη σημαντικός, αλλά αυτό δεν παρηγορεί πολύ την οικογένειά του όταν το λέω αυτό… Ξέρετε, έχουμε τόσους κακούς ανθρώπους, τόσες κακές φιλοσοφίες, ιδεολογίες, πολιτικές – εκείνος μιλούσε απλώς για το καλό. Μιλούσε για οικογένεια, μιλούσε για γάμο, “πηγαίνετε να παντρευτείτε”. Ακούγεται παλιομοδίτικο, αλλά είχε δίκιο».

Τι ακολουθεί

Ο Πατέλ δήλωσε στο Fox & Friends ότι συνεχίζεται η εγκληματολογική ανάλυση του όπλου. Ο Κοξ ανέφερε στην εκπομπή State of the Union του CNN την Κυριακή ότι «οι επίσημες κατηγορίες θα απαγγελθούν την Τρίτη, και τότε θα είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες».

