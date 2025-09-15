Έρευνες για τα κίνητρα της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ: Το σημείωμα, ο συγκάτοικος και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αναταράξεις στην Ουάσινγκτον, με την έρευνα για τα κίνητρα του δράστη να συνεχίζεται και τις αντιδράσεις να αγγίζουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, κρατείται σε ειδικό χώρο στις φυλακές της κομητείας Γιούτα και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία, οπλοχρησία και παρεμπόδιση δικαιοσύνης, ενώ κρατείται χωρίς δυνατότητα εγγύησης και θα υποβληθεί σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν πιθανούς παράγοντες ριζοσπαστικοποίησης του υπόπτου, όπως η ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια και το «dark web». Ο ίδιος τόνισε ότι ο Ρόμπινσον δεν συνεργάζεται με τις αρχές, ενώ επιβεβαίωσε την ύπαρξη σημειώματος που άφησε ο κατηγορούμενος, χωρίς όμως να αποκαλύψει το περιεχόμενό του.

Η σχέση με τον συγκάτοικο

Οι ερευνητές εξετάζουν αν η προσωπική σχέση του Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης φύλου, μπορεί να σχετίζεται με το κίνητρο της επίθεσης.

Ο Κοξ υπογράμμισε ότι «είναι εύκολο να βγουν συμπεράσματα», αλλά απέφυγε να κάνει εικασίες, προσθέτοντας ότι ο συγκάτοικος συνεργάζεται πλήρως και «δεν είχε ιδέα για το τι επρόκειτο να συμβεί».

Οι πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον

Η δολοφονία του Κερκ προκάλεσε πολιτική αναστάτωση στην Ουάσινγκτον, με αυξημένο έλεγχο στη ρητορική του προέδρου Τραμπ και στον διευθυντή του FBI.

Ο Τραμπ, που μίλησε τηλεφωνικά με τον Κοξ μετά το περιστατικό, εξέφρασε έντονη οργή, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη για «μη βία». Παράλληλα, συνεχίζει την ομοσπονδιακή επιχείρηση κατά του εγκλήματος σε πόλεις με Δημοκρατική διοίκηση, μεταφέροντας πρόσφατα το κέντρο βάρους από το Σικάγο στο Μέμφις.

Τραμπ: «Το πρόβλημα είναι στην Αριστερά, όχι στη Δεξιά»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε για ακόμη μια φορά τους πολιτικούς του αντιπάλους για υποκίνηση βίας, επιμένοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην Αριστερά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσεϊ, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε: «Το πρόβλημα είναι στην Αριστερά. Δεν είναι στη Δεξιά». Ο ίδιος αναφέρθηκε σε «ταραχοποιούς» και κατήγγειλε περιστατικά καύσης της αμερικανικής σημαίας, υποστηρίζοντας ότι προέρχονται αποκλειστικά από την αριστερή πλευρά του πολιτικού φάσματος.

Εκδηλώσεις μνήμης για τον Κερκ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει κύμα συγκίνησης σε όλη τη χώρα. Αγρυπνίες διοργανώνονται σε πολλές πολιτείες, ενώ χθες και το Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον φιλοξένησε εκδήλωση μνήμης.

Went to a candlelight vigil tonight in Harrison Arkansas for Charlie Kirk. One of the most beautiful things I’ve ever seen.

Στις 21 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί μεγάλη τελετή στη State Farm Arena στην Αριζόνα, όπου αναμένεται μαζική συμμετοχή πολιτών και υποστηρικτών του Κερκ.

