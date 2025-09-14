Politico: Γιατί ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσει τον πόλεμό του με τη Δύση

Η εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να σταματήσει τη σύγκρουση με τη Δύση – ούτε σύντομα, ούτε εύκολα» αναφέρει το Politico σε ανάλυσή του.

Τουλάχιστον 19 ρωσικά drones παραβίασαν την πολωνική κυριαρχία την περασμένη εβδομάδα, σε ένα επεισόδιο που καταγράφηκε από στρατιωτικές πηγές του NATO και προκάλεσε ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Πρόκειται για την πιο πρόσφατη πρόκληση της Μόσχας, μετά από εβδομάδες έντονων αεροπορικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με στόχους που περιλάμβαναν ακόμα και κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο του Κιέβου.

Και ενώ πολλοί στη Δύση συζητούν το ενδεχόμενο ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία – υπό την πίεση και του Ντόναλντ Τραμπ – ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να παρατείνει τη σύγκρουση επ’ αόριστον, συνδέοντας την ίδια την πολιτική του επιβίωση με την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

«Ο Πούτιν είναι πρόεδρος εν καιρώ πολέμου. Δεν έχει κανένα συμφέρον να τον σταματήσει», δηλώνει ο Νικολάι Πέτροφ, αναλυτής του New Eurasian Strategies Center.

Απόλυτα εξαρτημένος από τη σύγκρουση

Σύμφωνα με τον Πέτροφ, ο Πούτιν έχει χτίσει την πολιτική του ταυτότητα ως ηγέτης σε καιρό πολέμου. Επιστροφή σε καιρό ειρήνης θα ισοδυναμούσε με πολιτική ταπείνωση. Παρά τις τεράστιες απώλειες — εκτιμάται πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί έως και ένα εκατομμύριο θύματα — και τις οικονομικές επιπτώσεις που απειλούν τη ρωσική οικονομία με ύφεση, το Κρεμλίνο επιλέγει την παράταση της έντασης.

Ταυτόχρονα, ο Πούτιν δεν ανησυχεί για την κοινή γνώμη – χάρη στον πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ – αλλά για μια σκληροπυρηνική εθνικιστική μειοψηφία στο εσωτερικό της Ρωσίας, η οποία ζητά όχι μόνο τη νίκη επί της Ουκρανίας, αλλά και την ταπείνωση της «συλλογικής Δύσης».

«Στους κύκλους του στρατού και του καθεστώτος υπάρχει ξεκάθαρη επιθυμία να αποδειχθεί ότι το NATO είναι αδύναμο», αναφέρει ο πρώην διπλωμάτης Αλεξάντερ Μπάουνοφ.

Τα drones, η Πολωνία και το NATO

Μετά την πρόσφατη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα, η οποία υποτίθεται πως στόχευε σε κατάπαυση του πυρός, η Μόσχα αύξησε την ένταση. Οι ρωσικές επιχειρήσεις στον αέρα έχουν πάρει τη μορφή υβριδικού πολέμου, με συνεχείς παραβιάσεις εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με το WELT (του Ομίλου Axel Springer), πέντε από τα drones που μπήκαν στην Πολωνία είχαν πορεία προς βάση του NATO προτού αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά F-35. Αξίζει να σημειωθεί πως η Λευκορωσία, από την οποία απογειώθηκαν ορισμένα drones, υποστήριξε πως ίσως πρόκειται για τεχνικό σφάλμα λόγω “ηλεκτρονικών παρεμβολών”.

«Αυτό είναι το κλασικό παιχνίδι του Πούτιν», σημειώνει ο πολιτικός αναλυτής Κιρίλ Ρόγκοφ. «Προκαλεί, αλλά πάντα αφήνει περιθώριο για “αμφιβολία”.»

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα μεταφέρει κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές ανατολικά, μακριά από τα σύνορα με το NATO, ενώ διεξάγει μεγάλης κλίμακας ασκήσεις με τη Λευκορωσία — λίγα μόλις χιλιόμετρα από την Πολωνία.

Ένα μήνυμα προς τη Δύση και τον Τραμπ

Οι αναλυτές συμφωνούν: Ο Πούτιν δοκιμάζει τις “κόκκινες γραμμές” του NATO. Μικρές προκλήσεις, που αποσκοπούν στο να φανεί πως η συμμαχία είναι «τίγρης χωρίς δόντια». Μέχρι στιγμής, η αντίδραση των ΗΠΑ μόνο ενίσχυσε αυτή την εντύπωση. Ο Τραμπ δήλωσε πως η παραβίαση της Πολωνίας «ίσως να ήταν λάθος», υιοθετώντας ρητορική… Μόσχας.

«Για τον Πούτιν, είναι τώρα ή ποτέ», λέει ο Μπάουνοφ.

Το μήνυμα του Κρεμλίνου είναι σαφές: Η αντιπαράθεση με τη Δύση δεν τελειώνει με την Ουκρανία. Ακόμη και αν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία, η Ρωσία θα συνεχίσει τη στρατηγική της έντασης — με όποιο μέσο μπορεί.

