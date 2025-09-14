Ο Ρούμπιο με τον Νετανιάχου στο Δυτικό Τείχος – Το Ισραηλ σχεδιάζει κανονικά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, παρά τις αντιδράσεις

Το σχέδιο του Μπενιαμίν Νετανιάχου για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης φαίνεται πως προχωρά με τις… ευλογίες της κυβέρνησης Τραμπ.

Νετανιάχου και Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκαν στο Τείχος των Δακρύων στην Δυτική Οχθη, σε μια κοινή παρουσία που τα Ισραηλινά ΜΜΕ παρουσιάζουν πως «μήνυμα ενότητας της χώρας με τις ΗΠΑ», αλλά και ως… έγκριση της Ουάσιγκτον να προχωρήσουν στα σχέδιά τους.

Πηγές τόσο από την ισραηλινή όσο και από την αμερικανική διπλωματία, τις οποίες επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ, αλλά και το Axios, αναφέρουν ότι το ταξίδι του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο στο Ισραήλ και η συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ως βασικό αντικείμενο το σχέδιο της πιθανής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης και σε δεύτερο επίπεδο τις επιπτώσεις από την επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ.

Η απόφαση πολλών κρατών να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος, έχει ενοχλήσει τον Τελ Αβίβ που έχει φέρει και αυτό το ζήτημα στο τραπέζι της συζήτησης με τις ΗΠΑ.

Η προθυμία πολλών δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν στον ΟΗΕ το Παλαιστινιακό Κράτος θεωρείται προσβολή από το Τελ Αβίβ, αλλά και την Ουάσινγκτον, που θεωρούν ότι ανατρέπουν καθοριστικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, μία πιθανή προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Κράτος του Ισραήλ αναμένεται να κλιμακώσει τις αντιδράσεις των αραβικών κρατών, πολύ δε περισσότερο μετά το ισραηλινό κτύπημα στην Ντόχα. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ και την ισραηλινή κυβέρνηση ότι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης θα έβλαπτε σημαντικά τη συνθήκη ειρήνης μεταξύ ΗΑΕ και Ισραήλ.

Την Παρασκευή, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης» που παρουσίασαν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, η οποία αφορά τη μη αναστρέψιμη ίδρυση και αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού Κράτους. Τη διακήρυξη υπερψήφισαν 142 χώρες, 10 ψήφισαν κατά, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και 12 χώρες απείχαν.

Οι αρχές της διακήρυξης θα αποτελέσουν τους κύριους όρους αναφοράς για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών που θα υποστηρίξουν τη λύση των δύο κρατών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον Axios ότι ο Ρούμπιο έχει αφήσει να εννοηθεί σε ιδιωτικές συναντήσεις ότι δεν αντιτίθεται στις προσαρτήσεις της Δυτικής Όχθης και ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Πριν αναχωρήσει για το Ισραήλ, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι πρόκειται να συζητήσει με την ισραηλινή κυβέρνηση την αντίδρασή της στο αναμενόμενο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους. «Είπαμε στους Ευρωπαίους ότι θα υπάρξει αντίδραση», είπε ο Ρούμπιο.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι ο Νετανιάχου θέλει να γνωρίζει πόση ελευθερία κινήσεων έχει, ώστε να «απαντήσει» στις κινήσεις των δυτικών -και όχι μόνο- κρατών, ενόψει της αναγνώρισης ενός Παλαιστινιακού Κράτους.

