search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 20:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 20:14

Ο Νετανιάχου υπογράφει σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη – «Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος»

11.09.2025 20:14
netanyahu

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης του εποικισμού, το οποίο θα περιλαμβάνει γη στην οποία οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν κράτος.

«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον οικισμό Μαάλε Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου θα προστεθούν χιλιάδες νέες οικιστικές μονάδες.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Διαβάστε επίσης:

Καταδικάστηκε και η σύζυγος του Μπομπ Μενέντεζ για συμμετοχή σε δωροδοκία – Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας Κερκ και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες

«Ακροβασία» σε τεντωμένο σχοινί: Η Πολωνία στέλνει 40.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Λευκορωσία, Apache για ασκήσεις από τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_exitirio
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

troxaio fotia patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα απο σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός (Video)

Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων

unnamed
ADVERTORIAL

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eνέκρινε τη συγχώνευση ΟΒ Streem – Ορφεύς ​Βεϊνόγλου

the-rip_1109_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 20:52
mazonakis_exitirio
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

troxaio fotia patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα απο σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός (Video)

Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων

1 / 3