Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας Κερκ και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι κοινοποίησε φωτογραφίες ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά του Τσάρλι Κερκ.

Δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια και τζιν.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου που σχετίζεται με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Επιπλέον, προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ χθες.

Το FBI ανακοίνωσε την αμοιβή στο X, λίγο αφότου το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε εικόνες ενός ατόμου που ενδιαφέρει.

Νωρίτερα, το όπλο της δολοφονίας του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένα παλαιότερο μοντέλο κυνηγετικού όπλου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του FBI στο δάσος κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα. Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και υποστηρίζει πρόσωπο εξοικειωμένο με την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Την ώρα που δέχθηκε τη θανατηφόρα σφαίρα, ο Τσάρλι Κερκ, βρισκόταν στη σκηνή πανεπιστημίου της Γιούτα, συζητώντας με έναν φοιτητή για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών, που εμπλέκουν τρανς άτομα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε. «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».



Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».



«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Νεαρής ηλικίας ο δράστης – Βίντεο δείχνει άνδρα σε ταράτσα πριν τον πυροβολισμό

Αξιωματούχοι ασφαλείας της Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία, δηλώνουν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και πιθανότατα είναι ηλικίας κολεγίου.

Η αστυνομία διαθέτει φωτογραφίες μετά από ολονύχτια έρευνα, μετά και την ανάλυση του υλικού από το βίντεο του συμβάντος.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή. Συγκεκριμένα, φαίνεται μια φιγούρα με σκούρα ρούχα να μένει ακίνητη και στη συνέχεια φαίνεται ένας άνθρωπος να στέκεται. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ελεύθερος σκοπευτής, στη συνέχεια, απομακρύνεται.

Ο Τζεφ Λονγκ, αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε έξι αστυνομικούς που εργάζονταν στην εκδήλωση και σε συντονισμό με τον επικεφαλής της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του Κερκ, η οποία βρισκόταν επίσης στο σημείο.

