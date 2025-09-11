search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 20:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 19:53

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας Κερκ και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες

11.09.2025 19:53
drastis kirk

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι κοινοποίησε φωτογραφίες ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση κατά του Τσάρλι Κερκ.

Δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο X δείχνουν ένα άτομο με μαύρα γυαλιά ηλίου, καπέλο του μπέιζμπολ, μαύρη μπλούζα με μακριά μανίκια και τζιν.

Το FBI ζητά τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση του ατόμου που σχετίζεται με την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Επιπλέον, προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται την επίθεση στον Τσάρλι Κερκ χθες.

Το FBI ανακοίνωσε την αμοιβή στο X, λίγο αφότου το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι δημοσίευσε εικόνες ενός ατόμου που ενδιαφέρει.

Νωρίτερα, το όπλο της δολοφονίας του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένα παλαιότερο μοντέλο κυνηγετικού όπλου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του FBI στο δάσος κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα. Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και υποστηρίζει πρόσωπο εξοικειωμένο με την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Την ώρα που δέχθηκε τη θανατηφόρα σφαίρα, ο Τσάρλι Κερκ, βρισκόταν στη σκηνή πανεπιστημίου της Γιούτα, συζητώντας με έναν φοιτητή για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών, που εμπλέκουν τρανς άτομα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε. «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».

Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».

«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Νεαρής ηλικίας ο δράστης – Βίντεο δείχνει άνδρα σε ταράτσα πριν τον πυροβολισμό

Αξιωματούχοι ασφαλείας της Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία, δηλώνουν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και πιθανότατα είναι ηλικίας κολεγίου.

Η αστυνομία διαθέτει φωτογραφίες μετά από ολονύχτια έρευνα, μετά και την ανάλυση του υλικού από το βίντεο του συμβάντος.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή. Συγκεκριμένα, φαίνεται μια φιγούρα με σκούρα ρούχα να μένει ακίνητη και στη συνέχεια φαίνεται ένας άνθρωπος να στέκεται. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ελεύθερος σκοπευτής, στη συνέχεια, απομακρύνεται.

Ο Τζεφ Λονγκ, αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε έξι αστυνομικούς που εργάζονταν στην εκδήλωση και σε συντονισμό με τον επικεφαλής της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του Κερκ, η οποία βρισκόταν επίσης στο σημείο.

Διαβάστε επίσης:

Μετά το Κατάρ, η Τουρκία; Η παρουσία της Χαμάς προκαλεί ανησυχία για παρόμοιες ισραηλινές επιχειρήσεις

H Τουρκία κατέθεσε αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_exitirio
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

troxaio fotia patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα απο σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός (Video)

Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων

unnamed
ADVERTORIAL

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Eνέκρινε τη συγχώνευση ΟΒ Streem – Ορφεύς ​Βεϊνόγλου

the-rip_1109_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Rip»: Matt Damon και Ben Affleck ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο θρίλερ δράσης του Netflix (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 20:52
mazonakis_exitirio
LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτει μηνύσεις για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

troxaio fotia patra
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αχαΐα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα απο σφοδρή σύγκρουση – Απανθρακώθηκε ο οδηγός (Video)

Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron – HELLENiQ ENERGY για έρευνες υδρογονανθράκων

1 / 3