Wall Street Journal: Συνθήματα αντιφασιστικά και υπέρ των τρανς χαραγμένα στις σφαίρες του δολοφόνου του Κερκ – Τον ξέρουμε, λέει το FBI

Το όπλο της δολοφονίας του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ένα παλαιότερο μοντέλο κυνηγετικού όπλου, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του FBI στο δάσος κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το όπλο βρέθηκε τυλιγμένο με μια πετσέτα και είχε ένα χρησιμοποιημένο φυσίγγι ακόμη στη θαλάμη και τρία αχρησιμοποίητα φυσίγγια στον γεμιστήρα. Στα πυρομαχικά εντοπίστηκαν χαραγμένα συνθήματα υπέρ των τρανσέξουαλ και της αντιφασιστικής ιδεολογίας, όπως αναφέρεται σε εσωτερικό δελτίο των αρχών επιβολής του νόμου και υποστηρίζει πρόσωπο εξοικειωμένο με την έρευνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα ευρήματα και τις ενδείξεις που ενδέχεται να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Την ώρα που δέχθηκε τη θανατηφόρα σφαίρα, ο Τσάρλι Κερκ, βρισκόταν στη σκηνή πανεπιστημίου της Γιούτα, συζητώντας με έναν φοιτητή για τα μαζικά περιστατικά πυροβολισμών, που εμπλέκουν τρανς άτομα.

Ο Κερκ, που καθόταν κάτω από μια σκηνή και, φορώντας λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού, δέχτηκε την επίθεση όταν μέλος του ακροατηρίου τον ρώτησε. «Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;» Ο Κερκ απάντησε: «Πάρα πολλοί».



Ο ερωτών συνέχισε: «Ξέρετε πόσοι μαζικοί δολοφόνοι υπήρξαν στην Αμερική τα τελευταία 10 χρόνια;».



«Μετρώντας ή χωρίς να μετράμε τη βία των συμμοριών;» ρώτησε ο Κερκ.

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη – Το FBI έχει τη φωτογραφία του

Πέραν του όπλου, που εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο Utah Valley (UVU), το FBI ανακοίνωσε ότι διαθέτει τη φωτογραφία του δράστη και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Για την ταυτοποίησή του δολοφόνου χρησιμοποιούνται ειδικά εργαλεία. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, θα δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

«Έχουμε κάποια μερικά αποτυπώματα και το υλικό από όλες τις κάμερες σε ολόκληρη την περιοχή» αναφέρει ο Ειδικός Πράκτορας και επικεφαλής του Γραφείου του FBI στο Σολτ Λέικ Ρόμπερτ Κολς, διευκρινίζοντας ότι το όπλο ήταν ένα τουφέκι υψηλής ισχύος.

Οι ερευνητές της ομοσπονδιακής αστυνομίας έχουν κάνει συνολική έρευνα σε κτίρια και κάμερες και έχουν στα χέρια τους υλικό του δράστη. Ωστόσο, δεν θα δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Το FBI εμφανίστηκε καθησυχαστικό, με τον Ρόμπερτ Κολς να σημειώνει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και ότι ο δράστης δεν είχε στόχο κάποιον άλλον πέραν του Κερκ. «Θέλω να καθησυχάσω την τοπική κοινότητα αναφορικά με τον κίνδυνο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει εικόνα για το πού βρίσκεται σήμερα.

«Έχουμε την εικόνα του και θα προχωρήσουμε με ταχύτητα προκειμένου να βρεθεί και να έχουμε απάντηση και για τα κίνητρά του», διαβεβαίωσε.

Νεαρής ηλικίας ο δράστης – Βίντεο δείχνει άνδρα σε ταράτσα πριν τον πυροβολισμό

Αξιωματούχοι ασφαλείας της Γιούτα, όπου έγινε η δολοφονία, δηλώνουν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και πιθανότατα είναι ηλικίας κολεγίου.

Η αστυνομία διαθέτει φωτογραφίες μετά από ολονύχτια έρευνα, μετά και την ανάλυση του υλικού από το βίντεο του συμβάντος.

Άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή. Συγκεκριμένα, φαίνεται μια φιγούρα με σκούρα ρούχα να μένει ακίνητη και στη συνέχεια φαίνεται ένας άνθρωπος να στέκεται. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο ελεύθερος σκοπευτής, στη συνέχεια, απομακρύνεται.

Ο Τζεφ Λονγκ, αρχηγός του αστυνομικού τμήματος του πανεπιστημίου, δήλωσε ότι είχε έξι αστυνομικούς που εργάζονταν στην εκδήλωση και σε συντονισμό με τον επικεφαλής της ιδιωτικής ομάδας ασφαλείας του Κερκ, η οποία βρισκόταν επίσης στο σημείο.

