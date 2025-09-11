Τσάρλι Κερκ: Το FBI λέει ότι βρέθηκε όπλο, αλλά ο δολοφόνος παραμένει άφαντος – Υπάρχουν καθαρά πλάνα, νεαρής ηλικίας ο δράστης

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας Τσάρλι Κερκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν γνωστοποίησαν ότι εντοπίστηκε το όπλο με το οποίο ο δράστης σκότωσε τον ακροδεξιό ακτιβιστή, υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

Εντοπίστηκε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο αξιωματούχος του FBI Ρόμπερτ Μπολς, περιγράφοντάς το ως ένα ισχυρό τουφέκι που βρέθηκε σε μια δασώδη περιοχή όπου είχε καταφύγει ο δράστης.

Παράλληλα το FBI ανέφερε ότι έχει εικόνες του φερόμενου ως δράστη. Τοπικοί αστυνομικοί αξιωματούχοι της Γιούτα είπαν ότι διαθέτουν οπτικοακουστικό υλικό όπου φαίνεται καθαρά ο δράστης.

Ο δράστης μοιάζει να είναι ηλικίας κάποιου που πηγαίνει στο κολλέγιο, είπε ο ειδικός πράκτορας.

Οι νέες φωτογραφίες του υπόπτου αποτελούν εξέλιξη που έλαβε χώρα, αφού οι ερευνητές μελέτησαν το βίντεο του συμβάντος.

Ο ειδικός πράκτορας πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η ευρύτερη κοινότητα διατρέχει κίνδυνο, καθώς ο δράστης δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Είπε ότι αντιμετωπίζουν την επίθεση ως «στοχευμένο συμβάν».

Ο ειδικός πράκτορας προσθέτει: «Δεν είμαστε σίγουροι πόσο μακριά έχει φτάσει ακόμα».

Είπε ότι το FBI έχει λάβει περισσότερες από 130 πληροφορίες, οι οποίες «διερευνώνται ενδελεχώς».

Ο Κερκ, 31 ετών, συντηρητικός ινφλουένσερ με μεγάλη επιρροή, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα (δυτικά) χθες Τετάρτη. Επικεφαλής του σημαντικότερου πιθανόν νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση χθες το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

