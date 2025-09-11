Charlie Kirk: To «who is who» του επιδραστικού ακτιβιστή της ακροδεξιάς και έμπιστου συμμάχου του Τραμπ

Οποιοσδήποτε θέλει να καταλάβει την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα στους νέους ψηφοφόρους πρέπει να καταλάβει τον Τσάρλι Κερκ, που χαρακτηρίστηκε «ο γητευτής των νέων» της δεξιάς, πριν δολοφονηθεί σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ.

Ο Κερκ ήταν μόλις 31 ετών και δεν είχε ποτέ εκλεγεί σε δημόσιο αξίωμα, αλλά, ως φυσικός σόουμαν με ταλέντο στον πατριωτισμό, τον λαϊκισμό και τον χριστιανικό εθνικισμό, διέθετε το πολιτικό χάρισμα της εποχής, όπως αναφέρει ο Guardian.

Το 2012 συνίδρυσε την Turning Point USA για να προωθήσει συντηρητικές, αντι-woke απόψεις στους νέους, μετατρέποντας τον εαυτό του στον κατεξοχήν εκπρόσωπο σε τηλεοπτικά δίκτυα και συνέδρια για νεαρούς δεξιούς.

Ο ακτιβιστής, συγγραφέας και ραδιοφωνικός παρουσιαστής είχε χρησιμοποιήσει το τεράστιο κοινό του στο Instagram και το YouTube για να χτίσει υποστήριξη σε αντι-μεταναστευτικές πολιτικές, μαχητικό χριστιανισμό και viral «ξεμπροστιάσματα» αντιπάλων στα πολλά πανεπιστημιακά του events.

Σημαντική δύναμη έλξης στο σύγχρονο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, η καριέρα του είχε επίσης σημαδευτεί από την προώθηση παραπληροφόρησης, διχαστικής ρητορικής και θεωριών συνωμοσίας, συμπεριλαμβανομένων ψευδών ισχυρισμών για νοθεία στις εκλογές του 2020 και αναληθειών γύρω από την πανδημία της Covid και τα εμβόλια.

Ο Κερκ εξέφραζε ανοιχτά ρατσιστικές απόψεις και ήταν αμετανόητος ομοφοβικός και ισλαμοφοβικός. Μόλις την Τρίτη έγραψε στο Twitter: «Το Ισλάμ είναι το σπαθί που χρησιμοποιεί η αριστερά για να κόψει τον λαιμό της Αμερικής».

Οι ευαγγελικές χριστιανικές του πεποιθήσεις ήταν αλληλένδετες με την πολιτική του. Υποστήριζε ότι δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους και προειδοποιούσε για μια «πνευματική μάχη» της Δύσης ενάντια στον woke-ισμό, τον μαρξισμό και το Ισλάμ.

Κατά την εμφάνισή του με τον Τραμπ στη Γεωργία το περασμένο φθινόπωρο, είπε ότι οι Δημοκρατικοί «υποστηρίζουν όλα όσα μισεί ο Θεός», προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια χριστιανική πολιτεία. Θα ήθελα να παραμείνει έτσι».

Αναφέρθηκε επίσης στο «Seven Mountain Mandate», το οποίο προσδιορίζει επτά τομείς όπου οι χριστιανοί πρέπει να ηγούνται: πολιτική, θρησκεία, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις, οικογένεια, εκπαίδευση και τέχνες και ψυχαγωγία.

Την Τετάρτη ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Βόρειας Ντακότα, Κέβιν Κρέιμερ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Ο Τσάρλι Κερκ έκανε το να είσαι νέος και πιστός κάτι κουλ».

Ποιος ήταν ο Κερκ

Ο Κερκ μεγάλωσε σε μια πολιτικά μετριοπαθή οικογένεια στα πλούσια προάστια του Σικάγο, στο Prospect Heights, Ιλινόις. Ο πατέρας του ήταν αρχιτέκτονας και η μητέρα του σύμβουλος ψυχικής υγείας.

Φοίτησε σε σχολείο όπου, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, οι λευκοί μαθητές από πλειοψηφία έγιναν μειοψηφία. Η συντηρητική του αφύπνιση ήρθε κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και πολιτικών όπως οι διασώσεις τραπεζών, τις οποίες αργότερα επικαλέστηκε ως πηγή της αγανάκτησής του προς την φιλελεύθερη οικονομία.

Ήταν ενεργός στους Προσκόπους της Αμερικής, όπου απέκτησε τον βαθμό του Eagle Scout, και στο λύκειο αναδείχθηκε σε έντονα συντηρητική φωνή.

Εθελοντής στην επιτυχημένη εκστρατεία του Μαρκ Κερκ για τη Γερουσία το 2010, ηγήθηκε και μιας μαθητικής διαμαρτυρίας ενάντια σε προτεινόμενη αύξηση τιμών στα μπισκότα της σχολικής καντίνας, παρουσιάζοντάς την ως υπερβολή της κυβέρνησης.

Φημολογείται ότι οι συμμαθητές του τον περιέγραφαν ως «αγενή» και «αλαζόνα», ενώ συγκρουόταν με δασκάλους που κατηγορούσε για «νεο-μαρξιστική» προκατάληψη.

Οι επιρροές του περιλάμβαναν την οικονομική πολιτική του Ρόναλντ Ρέιγκαν, τις ιδέες της ελεύθερης αγοράς του Μίλτον Φρίντμαν και το δικαίωμα οπλοκατοχής.

Έγραψε άρθρο γνώμης στο Breitbart News καταγγέλλοντας φιλελεύθερη κατήχηση στα αμερικανικά σχολικά εγχειρίδια, το οποίο οδήγησε στην πρώτη του εμφάνιση στο κανάλι Fox Business σε ηλικία 17 ετών.

Παρακολούθησε για λίγο το κοινοτικό κολέγιο Harper στην Palatine, Ιλινόις, αλλά το εγκατέλειψε μετά από ένα εξάμηνο το 2012 για να αφοσιωθεί στην πολιτική ακτιβιστική δράση πλήρους απασχόλησης.

Η απόρριψή του την ίδια χρονιά από τη στρατιωτική ακαδημία West Point φέρεται να ενίσχυσε την στροφή του προς δεξιές υποθέσεις.

Στα 18 του συνίδρυσε την Turning Point USA με τον Μπιλ Μοντγκόμερι, έναν 71χρονο ακτιβιστή του Tea Party που γνώρισε σε τοπική εκδήλωση. Ο οργανισμός στόχευε να αντιμετωπίσει τις φιλελεύθερες πανεπιστημιακές ομάδες, όπως το MoveOn.org, ενδυναμώνοντας τους συντηρητικούς φοιτητές μέσω συζητήσεων, εκδηλώσεων και ακτιβισμού.

Με δικά του λόγια, ξεκίνησε με «καθόλου χρήματα, καθόλου διασυνδέσεις και καμία ιδέα για το τι έκανα», αλλά η TPUSA αναπτύχθηκε ραγδαία, ιδρύοντας παραρτήματα σε περισσότερες από 3.000 πανεπιστημιουπόλεις και συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ετησίως.

Ο Κερκ επέκτεινε την αυτοκρατορία του λανσάροντας την Turning Point Action, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση για πολιτική συνηγορία, και την Turning Point Faith για να κινητοποιήσει ευαγγελικούς χριστιανούς ψηφοφόρους, συνδυάζοντας λατρεία με συντηρητική πολιτική.

Στα 23 του ήταν ο νεότερος ομιλητής στο Ρεπουμπλικανικό Εθνικό Συνέδριο του 2016. Βοήθησε τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τα ταξίδια και τα μέσα ενημέρωσης κατά την εκστρατεία.

Το 2019 έγινε πρόεδρος των Students for Trump, ξεκινώντας μια προσπάθεια κινητοποίησης νέων για την αποτυχημένη υποψηφιότητα επανεκλογής του Τραμπ το 2020.

Οργάνωσε, αλλά δεν παρευρέθηκε, τις διαμαρτυρίες «Stop the Steal» μετά την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020 και βοήθησε στον συντονισμό λεωφορείων για τη συγκέντρωση της 6ης Ιανουαρίου 2021 κοντά στον Λευκό Οίκο, όπου ο απερχόμενος πρόεδρος προέτρεψε το πλήθος να «παλέψει, παλέψει, παλέψει» για να ανατρέψει την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

Το γεγονός αυτό εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη εξέγερση χιλιάδων υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Ο Κερκ επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία κατά τη διάρκεια της μαρτυρίας του στην επιτροπή για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Για την εκστρατεία του Τραμπ το 2024, η περιοδεία του Κερκ «You’re Being Brainwashed» επισκέφθηκε 25 πανεπιστημιουπόλεις για να αυξήσει τη συμμετοχή της Generation Z, ενώ η «Courage Tour» της Turning Point Faith συνεργάστηκε με ευαγγελικούς ηγέτες για να παρουσιάσει τις εκλογές ως πνευματική μάχη.

Μετά τις εκλογές, ο Κερκ έκανε «τεστ πίστης» για τους υποψήφιους συνεργάτες της κυβέρνησης Τραμπ και συμβούλευε για επιλογές υπουργικού συμβουλίου.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ τον διόρισε στο συμβούλιο επισκεπτών της Αεροπορικής Ακαδημίας των ΗΠΑ, έναν ρόλο εποπτείας προγραμμάτων σπουδών και διδασκαλίας.

Ήταν επίσης πρώιμος επενδυτής της 1789 Capital, μιας επενδυτικής εταιρείας που υποστηριζόταν από συμμάχους του προέδρου, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Παρουσίαζε το «The Charlie Kirk Show», μια καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή τριών ωρών που μεταδίδεται από τον Οκτώβριο του 2020· διηύθυνε το Turning Point Live, μια διαδικτυακή εκπομπή για νέους· και εντάχθηκε στο TikTok τον Απρίλιο του 2024, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε βίντεο αντιπαραθέσεων σε πανεπιστημιουπόλεις.

Έγραψε αρκετά βιβλία προωθώντας την ακροδεξιά ιδεολογία.

Οι απόψεις του προκαλούσαν συστηματικά την αριστερά. Κατά την πανδημία καταδίκασε την υποχρεωτική χρήση μάσκας και χαρακτήρισε τις απαιτήσεις εμβολιασμού ως «ιατρικό απαρτχάιντ».

Η «Professor Watchlist» της TPUSA, που στοχοποιούσε φιλελεύθερους πανεπιστημιακούς, έχει καταγγελθεί ως μορφή παρενόχλησης συγκρίσιμη με το κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι.

Αρνιόταν την κλιματική κρίση, υποστήριζε τα ορυκτά καύσιμα και αντιτάχθηκε στα προγράμματα DEI (diversity, equity and inclusion).

Είχε επίσης αποκαλέσει το «λευκό προνόμιο» μύθο, τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964 «τεράστιο λάθος» και είχε χαρακτηρίσει τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ υπερεκτιμημένο.

Το 2021, ο Κερκ παντρεύτηκε την Έρικα Φραντζβ, podcaster, επιχειρηματία και πρώην Μις Αριζόνα USA. Το ζευγάρι απέκτησε κόρη τον Αύγουστο του 2022 και γιο τον Μάιο του 2024.

