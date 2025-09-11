Τσάρλι Κερκ: Άφαντος ο δολοφόνος του ακροδεξιού ακτιβιστή – Οι εμπρηστικές δηλώσεις του – Για «μάρτυρα» μιλά το κίνημα MAGA (Video)

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι ομοσπονδιακές διωκτικές αρχές μαζί με τις αρχές της Γιούτα, προκειμένου να εντοπίσουν το άτομο που σκότωσε με πυροβολισμό από απόσταση περίπου 200 μέτρων τον Τσάρλι Κερκ, ακροδεξιό ακτιβιστή και προσωπικό φίλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Αρχικά το πανεπιστήμιο είχε ενημερώσει ότι τελούσε υπό κράτηση ένας ύποπτος άνδρας, ηλικίας περίπου 60 ετών, ωστόσο, αμερικανικά ΜΜΕ στη συνέχεια ανέφεραν ότι ο άνδρας αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι, παραμένει ακόμα άγνωστο το άτομο που δολοφόνησε τον Κερκ με μια σφαίρα στον λαιμό αν και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και όλα τα υπάρχοντα στοιχεία.

Σημειώνεται ότι βίντεο στα social media δείχνει μία μαύρη φιγούρα σε ταράτσα, αρκετά κοντά στο σημείο όπου πέθανε ο Τσάρλι Κερκ. Χρήστες στα social media αλλά και τοπικά μέσα αναφέρουν πως υπάρχει περίπτωση να είναι ο δράστης, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κερκ, 31 ετών, ήταν ο ιδρυτής του οργανισμού Turning Point USA, που έχει ως στόχο την προώθηση συντηρητικών ιδεών στη νεολαία και στους πανεπιστημιακούς χώρους, ιδεών που βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το ιδεολογικό πλαίσιο του κινήματος MAGA (Make America Great Again) που προωθεί και στηρίζει ο Τραμπ.

Ενδεικτικός της ιδεολογικής και πολιτικής προσέγγισης του Κερκ ήταν ο διάλογος που είχε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα λίγο πριν πέσει νεκρός. Ένας από τους παριστάμενους τον ρώτησε αν γνωρίζει πόσες μαζικές δολοφονίες έχουν διαπράξει trans άτομα, με τον Κερκ να απαντάει ψευδώς «πολλές». Ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε αν «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Δευτερόλεπτα μετά έπεσε νεκρός.

«Καθαρό» στίγμα

Στο παρελθόν, ο Κερκ είχε φροντίσει να δώσει με ξεκάθαρο τρόπο το στίγμα του: έχει επικρίνει τον Νόμο για τα Πολιτικά Δικαιώματα του 1964, είχε ισχυριστεί ότι τα μέτρα για την πανδημία COVID-19 ήταν υπερβολικά και έκανε διάφορες ψευδείς δηλώσεις σχετικά με εκλογική απάτη και μέτρα δημόσιας υγείας.

Φανατικός οπαδός της οπλοκατοχής, ο Κερκ είχε δηλώσει ότι «αξίζει να έχουμε, δυστυχώς, μερικούς θανάτους από πυροβόλα όπλα κάθε χρόνο, ώστε να μπορούμε να έχουμε τη Δεύτερη Τροποποίηση (σ.σ. του αμερικανικού Συντάγματος περί οπλοκατοχής και εθνοφυλακής) για να προστατεύουμε τα άλλα δικαιώματα που μας έχει δώσει ο Θεός».

Σε μια ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2024, ο Κερκ αναφέρθηκε στη θεωρία συνωμοσίας της «μεγάλης αντικατάστασης» (η οποία έχει ευρέως διαψευσθεί), υπονοώντας ότι οι μετανάστες χωρίς χαρτιά έρχονται στις ΗΠΑ για να αντικαταστήσουν τους λευκούς Αμερικανούς.

Επίσης, ο Κερκ είχε στραφεί και κατά των… λέξεων: «Δεν αντέχω τη λέξη “ενσυναίσθηση”. Νομίζω ότι η “ενσυναίσθηση” είναι ένας νεοεμφανιζόμενος όρος της νέας εποχής που προκαλεί μεγάλη ζημιά».

Ο «μάρτυρας του MAGA»

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA χαρακτήρισαν τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες. «Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου. «Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα Σπένσερ Κοξ από την πλευρά του υποστήριξε ότι πρόκειται για «πολιτική δολοφονία». «Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές. Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

«Φταίει η αριστερά»

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία». «Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές. «Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Έλον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας. Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά. Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

