Τσάρλι Κερκ: Από τα 60 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης – Τα κενά στα μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν… Φιλαδέλφεια

Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα των ΗΠΑ. Ο ένοπλος φέρεται να πυροβόλησε από την ταράτσα κτιρίου των εγκαταστάσεων, με την συζήτηση να έχει στραφεί για άλλη μία φορά στα μέτρα ασφαλείας.

Το ότι ο ακροδεξιός Κερκ πήγε σε ένα «εχθρικό κοινό» να μιλήσει για τις συντηρητικές απόψεις του σε συνδυασμό ότι αποτελούσε την «φωνή» του Τραμπ στη νεολαία, ήταν ένας βασικός λόγος να υπάρχει μεγαλύτερη αστυνόμευση.

Αντ’ αυτού, πέρα από την προσωπική του ασφάλεια, υπήρχαν μόλις 6 αστυνομικοί σε ένα κοινό 3.000 ανθρώπων, όπως είπε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Οι αρχές είπαν ότι υπήρχαν και αστυνομικοί με πολιτικά στο κοινό.

Ο δράστης, που παραμένει ασύλληπτος, του έριξε μια σφαίρα η οποία αποδείχθηκε και μοιραία, στον λαιμό.

Η σφαίρα ήρθε από τα αριστερά του θύματος και είναι όλοι πεπεισμένοι πως ο δράστης ήταν στο ταρατσάκι του Losee Center που βρίσκεται μόλις 60 μέτρα αριστερά και διαγώνια από την τέντα όπου έκανε την ομιλία του ο Κερκ.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση, είναι ότι παρευρισκόμενοι πριν τη δολοφονία, είχαν καταγράψει μια «σκιά» πάνω στη ταράτσα, αλλά κανείς δεν φώναξε την αστυνομία, σε μια περίπτωση που θυμίζει έντονα εκείνο το απόγευμα πέρυσι το καλοκαίρι στη Φιλαδέλφεια, όπου και πάλι ένας νεαρός είχε ανέβει ανενόχλητος σε ένα ταρατσάκι και σημάδεψε τον Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντάς τον ωστόσο στο… αυτί και σκοτώνοντας έναν άλλον άνδρα.

Και τότε τα κενά ασφαλείας ήταν τεράστια και υπήρχε σφοδρή αντιπαράθεση για τον τρόπο που φυλάσσονταν ένας πρώην -τότε- πρόεδρος της χώρας.

Και τότε πολίτες είχαν τραβήξει βίντεο όπου φαίνονταν ο δράστης, ωστόσο μόλις δύο αστυνομικοί πήγαν να ελέγξουν τον χώρο και κοίταξαν όλη τη περιοχή εκτός από το σημείο που βρισκόταν επί ώρες ο ένοπλος.

Η διαφορά ήταν χθες ότι ο δράστης πέτυχε τον στόχο του και σκότωσε τον Κερκ…

Το ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας ωστόσο, φαίνεται να είναι ξεκάθαρο από φοιτητές και πολίτες που πήγαν να ακούσουν την ομιλία στο Πανεπιστήμιο.

Ο Τάιλερ ΜακΓέτινγκεν δήλωσε στο NBC News: «Δεν υπήρχε σημείο ελέγχου για να μπεις. Κυριολεκτικά, ο καθένας μπορούσε να μπει αν ήθελε».

Η 25χρονη Άφτον Μίλερ, η οποία είναι φοιτήτρια του Πανεπιστημίου και μέλος της οργάνωσης Turning Point USA που είχε ιδρύσει ο Κερκ, συμφώνησε.

«Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Εγώ και μια φίλη μου μπήκαμε έτσι μέσα».

