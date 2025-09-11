Charlie Kirk: Ανησυχία για έξαρση της βίας στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του

Η δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Charlie Kirk στη Γιούτα αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της συνεχιζόμενης πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, η οποία είναι πλέον χαρακτηριστικό της αμερικανικής ζωής.

Χαρακτηριστική είναι η οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία». «Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Truth Social.

BREAKING: Instead of bringing Americans together, Trump just delivered one of the most divisive and disgraceful speeches by any president in the aftermath of someone’s death.



He dishonors Charlie Kirk’s name by turning his passing into a rallying cry to smear Democrats. Notice… pic.twitter.com/9uqGGfYROF — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 11, 2025

Ο Kirk ήταν ένας από τους πιο προβεβλημένους συμμάχους του Αμερικανού προέδρου, και η οργάνωσή του, Turning Point USA, συνέβαλε στην κινητοποίηση ψηφοφόρων υπέρ του Trump και άλλων Ρεπουμπλικανών. Ήταν επίσης γνωστός για τα εμπρηστικά του σχόλια, συχνά με ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο, ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακούς χώρους.

Η δολοφονία του έρχεται να συνεχίσει μια σειρά περιστατικών κατά το τελευταίο έτος που δείχνουν αύξηση της βίας που σχετίζεται με πολιτικές διαφωνίες ή που αποσκοπεί στην επίτευξη πολιτικών στόχων, όπως σημειώνει ο Guardian.

Η έξαρση της πολιτικής βίας

Εναντίον του Τραμπ έγιναν δύο απόπειρες δολοφονίας το 2024.

Τον Δεκέμβριο, ένας ένοπλος σκότωσε τον επικεφαλής της United Healthcare.

Τον Απρίλιο, το σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Josh Shapiro, πυρπολήθηκε σε εμπρηστική επίθεση.

Δικαστές και εκλεγμένοι αξιωματούχοι αναφέρουν αυξημένες απειλές και παρενόχληση. Αρκετές πράξεις βίας σχετίζονται με την αντίθεση στον πόλεμο στη Γάζα.

Τον Ιούνιο, ένας άντρας ντυμένος ως αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε μια Δημοκρατική βουλευτή της Μινεσότα και τον σύζυγό της, τραυματίζοντας μια ακόμη βουλευτή και τον σύζυγό της.

Τον Αύγουστο, ένοπλος επιτέθηκε στην έδρα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Έρευνες δείχνουν αυξανόμενη αποδοχή της χρήσης βίας για πολιτικούς σκοπούς, σε όλο το φάσμα των κομμάτων.

Ο Robert Pape, διευθυντής του Chicago Project on Security and Threats, έγραψε στους New York Times ότι μια έρευνα της ομάδας του τον Μάιο ήταν η «πιο ανησυχητική μέχρι σήμερα».

«Περίπου το 40% των Δημοκρατικών υποστήριξε τη χρήση βίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία, ενώ περίπου το 25% των Ρεπουμπλικανών υποστήριξε τη χρήση του στρατού για να σταματήσουν τις διαδηλώσεις κατά της πολιτικής του Τραμπ. Αυτά τα ποσοστά έχουν υπερδιπλασιαστεί από το περασμένο φθινόπωρο, όταν κάναμε παρόμοιες ερωτήσεις», έγραψε.

«Γινόμαστε ολοένα και περισσότερο ένα βαρέλι με μπαρούτι», δήλωσε ο Pape στον Guardian κάνοντας λόγο για «εποχή βίαιου λαϊκισμού».

Καταδίκες για την επίθεση προήλθαν από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο Pape υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι πολιτικοί πρέπει να τοποθετούνται κατά της βίας, ειδικά όταν αυτή σχετίζεται με τη δική τους παράταξη.

Αυτές οι καταδίκες είναι «εξαιρετικά χρήσιμες για τη συνέχεια. Δεν θα σταματήσουν τα πάντα, αλλά βοηθούν να ανακοπεί η χιονοστιβάδα», είπε.

Οι συνέπειες του θανάτου του Kirk μπορεί να περιλαμβάνουν αύξηση της βίας και πράξεις αντεκδίκησης, με ορισμένες δεξιές φιγούρες να ζητούν ήδη αντίποινα.

Ο λογαριασμός Libs of TikTok στο X (πρώην Twitter), έγραψε απλά: «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ».

