Η στιγμή που ακούγεται ο πυροβολισμός κατά του Τσάρλι Κερκ σε live σύνδεση – Σκηνές χάους και πανικού (video)

Το βίντεο με τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πυροβολείται από άγνωστο στο πανεπιστήμιο της Utah Valley έχει γίνει viral παγκοσμίως και αποτελεί πρώτο θέμα σε όλα τα ΜΜΕ.

Ενα νέο βίντεο, στο οποίο δεν φαίνεται το θύμα να δέχεται τη σφαίρα, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα ο πυροβολισμός, έρχεται στη δημοσιότητα.

Ενας blogger έκανε live σύνδεση με συνεντεύξεις σε φοιτητές σε βεράντα την ώρα που ακούγεται ένας πυροβολισμός.

Οσοι είναι γύρω του αρχίζουν και τρέχουν ενώ κάτω, στο επίπεδο του αμφιθεάτρου όπου έπεσε νεκρός ο Κερκ, επικρατεί το απόλυτο χάος. Αφού πέφτουν αρχικά όλοι στο έδαφος, συνειδητοποιώντας πως ο δράστης δεν πυροβολεί ξανά έχοντας πετύχει τον στόχο του, αρχίζουν και τρέχουν πανικόβλητοι.

Ο blogger ενημερώνεται από τον γιο του ότι ο Κερκ είναι αυτός που δέχτηκε τη σφαίρα και τρέχει κάτω να δει τι συμβαίνει.

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής λίγη ώρα μετά ανακοινώθηκε πως ήταν νεκρός.

Δείτε την στιγμή του πυροβολισμού στο 19:05 του βίντεο:

Full HD re-upload of today's events at Utah Valley University. Charlie Kirk assassination shooting and aftermath. pic.twitter.com/CVlBLwnTVQ September 11, 2025

