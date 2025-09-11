Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Μετά την ακροδεξιά πτέρυγα και η αριστερά κατέθεσε σήμερα πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεντρώθηκαν οι 72 υπογραφές που απαιτούνται για μια τέτοια κίνηση και έτσι η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο προτάσεις δυσπιστίας.

Οπως τονίζει η αριστερή πτέρυγα (και ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του), η απόφαση για πρόταση μομφής γίνεται για την έγκριση από μία «σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή» καθώς και γιατί η ηγεσία έχει «αποτύχει να αντιδράσει στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

«Η απογοητευτική ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η φον ντερ Λάιεν μόλις μέσα σε έναν χρόνο θητείας. Αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα. Επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες όπως η Mercosur χωρίς δημοκρατική εντολή. Επέβαλε λιτότητα και κοινωνικές δυσκολίες στους πολλούς, εξυπηρετώντας τους λίγους. Και εγκατέλειψε τη μετάβαση στην οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών. Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει» ανέφερε χαρακτηριστικά η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανό Ομπρί.

Διαβάστε επίσης:

Τζον Λένον: Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του

Τσάρλι Κερκ: Από τα 60 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης – Τα κενά στα μέτρα ασφαλείας που θυμίζουν… Φιλαδέλφεια

Charlie Kirk: Ανησυχία για έξαρση της βίας στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του