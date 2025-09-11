search
ΚΟΣΜΟΣ

11.09.2025 13:37

Ο Στάρμερ έπαυσε από πρέσβη στις ΗΠΑ τον Πίτερ Μάντελσον – Το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση Επστάιν

STARMER2
AP

Την απομάκρυνση του βρετανού πρεσβευτή στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Επστάιν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον ‘Επσταιν «καλύτερό του φίλο»

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Επστάιν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

