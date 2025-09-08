Wall Street Journal: Αυτό είναι το γράμμα του Τραμπ για τα γενέθλια του Επστάιν – Στο Κογκρέσο το «βιβλίο γενεθλίων» του χρηματιστή

Στα χέρια των μελών του Κογκρέσου παραδόθηκε το «βιβλίο γενεθλίων» του Τζέφρι Έπσταϊν που περιλαμβάνει επιστολή με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, την ύπαρξη της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αρνηθεί, γράφει η Wall Street Journal.

Οι δικηγόροι του Τζέφρι Έπσταϊν παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» που είχε δημιουργηθεί για τα 50ά γενέθλια του χρηματιστή.

Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier’s 50th birthday, which includes a letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.



Τη Δευτέρα, μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν το αντίγραφο του βιβλίου, όπου περιέχεται η επιστολή με την υπογραφή του Τραμπ.

Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο την ύπαρξη του βιβλίου και της επιστολής που έφερε το όνομα του Τραμπ. Το έγγραφο περιείχε δακτυλογραφημένο κείμενο μέσα σε περίγραμμα γυμνής γυναίκας και κατέληγε: «Χρόνια Πολλά και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Η υπογραφή «Donald» εμφανιζόταν ως καμπύλη γραμμή κάτω από το σχέδιο, σε επίμαχο σημείο.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι έγραψε την επιστολή ή έκανε το σκίτσο, χαρακτηρίζοντάς το «πλαστό». Έχει επίσης καταθέσει μήνυση κατά των δημοσιογράφων της Wall Street Journal, του εκδότη της Dow Jones, της μητρικής εταιρείας News Corp και στελεχών της, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση και υποστηρίζοντας ότι το έγγραφο ήταν «ανύπαρκτο».

Εκπρόσωπος της Dow Jones δήλωσε: «Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στη σοβαρότητα και την ακρίβεια του ρεπορτάζ μας».

Η Καρολάιν Λίβιτ, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, δεν απάντησε αμέσως τη Δευτέρα σε αίτημα για σχολιασμό.

