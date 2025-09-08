search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 00:11
ΚΟΣΜΟΣ

08.09.2025 22:06

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό από τα καθήκοντά του

08.09.2025 22:06
sina damianos 998- new

Την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού από τα καθήκοντά του ανακοίνωσε επισήμως τη Δευτέρα (8/9) η Σύνοδος του Πατριαρχείου Iεροσολύμων.

Η απόφαση ελήφθη με αφορμή την έγκληση της Σιναϊτικής Αδελφότητας για κανονικά παραπτώματα, αλλά και την επιστολή παραίτησης που ο ίδιος υπέβαλε.

Στο εξής, από τις 12 Σεπτεμβρίου, ο κ. Δαμιανός θα φέρει τον τίτλο «Αρχιεπίσκοπος πρώην Σινά, Φαράν και Ραϊθώ», ενώ η διαδικασία εκλογής νέου Αρχιεπισκόπου αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

«Η Συνοδος του Πατριαρχειου Ιεροσολυμων συνεκληθη σημερον, 8ην Σεπτεμβριου 2025 (ν.η.), κατα την κανονικη ταξιν, αναμενουσα την παρουσιαν του Αρχιεπισκοπου Σινα κ. Δαμιανου, ως εδει συμφωνως προς τα κανονικα δικαιωματα και τας υποχρεωσεις, πλην ομως εκεινος, ηδη αναχωρησας και ων εγκατεστημενος εις Αθηνας, δεν παρεστη.

Η Αγια και Ιερα Συνοδος, λαβουσα υπ’ οψιν την απο 30ης Ιουλιου του ενεστωτος ετους αποφασιν της Σιναϊτικης Αδελφοτητος περι της παυσεως του Αρχιεπισκοπου εκ της ηγουμενιας, ωσαυτως και την απο 31ης Ιουλιου επισημον εγκλησιν αυτης, στηριζομενην επι των κανονικων παραπτωματων, εις α υπεπεσεν ο Αρχιεπισκοπος, ετι δε και την προσφατως δημοσιευθεισαν επιστολην αυτου, εξ ης σαφως και αναμφιβολως συναγεται η προθεσις και εκουσια παραιτησις του, απεφασισεν ομοφωνως την εκπτωσην αυτου απο τον θρονον του Αρχιεπισκοπου Σινα, Φαραν και Ραιθω, καθοριζουσα οπως η προσαγορευσις του εν λογω Ιεραρχου εσται εφ’ εξης «Αρχιεπισκοπος πρωην Σινα, Φαραν και Ραιθω».

Ο Μακαριωτατος, λαβων υπ’ οψιν την προθεσιν του Αρχιεπισκοπου Σινα κ. Δαμιανου, οπως παραιτηθη την Παρασκευην 12/9/2025, ινα διευκολυνη τας διαδικασιας της εκλογης του νεου Αρχιεπισκοπου, δεικνυων εμπρακτως την διαθεσιν του δια την εξομαλυνσιν της λειτουργιας της Ιερας Μονης του Θεοβαδιστου Ορους Σινα και την κανονικη διεξαγωγην της εκλογης, καθως και την προκεχωρημενην ηλικιαν του, εν πνευματι αγαπης εν Χριστω και σεβασμου προς τον απερχομενον ιεραρχην, απεφασισεν, οπως η προσαγορευσις «Αρχιεπισκοπος πρωην Σινα, Φαραν και Ραιθω» ισχυση απο της 12ης του μηνος Σεπτεμβριου.

Το Πατριαρχειον, ως φιλοστοργος μητηρ και τροφος, επεδειξεν μεγαθυμιαν, αγαπην και κατανοησιν, ακομη και εις στιγμας διασαλευσεως της εκκλησιαστικης ταξεως. Ο Μακαριωτατος, ως φιλευσπλαχνος Πατηρ και Πατριαρχης, μεριμνα πρωτιστως δια την διαφυλαξιν της ειρηνης και της ενοτητος της Εκκλησιας.

Οθεν η Συνοδος ευχεται εκ βαθεων εις τον αποχωρουντα Αρχιεπισκοπον μακροημερευσιν και πασαν αγαθοδωριαν εκ του Παναγιου και Ζωοδοχου Ταφου του Ανασταντος Κυριου ημων Ιησου Χριστου, και καλει την Σιναϊτικην Αδελφοτητα οπως προβη εις τα δεοντα, συμφωνως προς τας κανονικας διαταξεις και την παραδοσιν αυτης».

