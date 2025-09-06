Αλλάζει καθεστώς η Μονή Σινά: Το ΥΠΕΞ έφερε εσπευσμένα στην Αθήνα τον Διαμανό υπό το φόβο σύλληψής του από τους Αιγύπτιους

Χρειάστηκε να οργανώσει το υπουργείο Εξωτερικών εκτάκτως το βράδυ της Παρασκευής μία ειδική αποστολή με επικεφαλής την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γιώργο Καλαντζή, προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα με τη Μονή Σινά και τον αρχιεπίσκοπο Δαμανιανό.

Η ειδική πτήση προσγειώθηκε τελικά το πρωί του Σαββάτου στην Αθήνα μεταφέροντας με ασφάλεια τόσο ο Δαμιανό, όσο και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να κάνει όλη την επιχείρηση μετά από πληροφορίες ότι ο Δαμιανός και ίσως μοναχοί που τον υποστηρίζουν θα συλλαμβάνονταν από τις αιγυπτιακές αρχές για τα επεισόδια που είχαν συμβεί τις προηγούμενες ημέρες στη Μονή. Ο Δαμιανός κινδύνευε να κατηγορηθεί ότι οργάνωσε τους «τραμπουκισμούς» που κατήγγειλε η άλλη πλευρά, αυτή των λεγόμενων «στασιαστών» και οι οποίοι έχουν πλέον αναλάβει την ευθύνη της Μονής και στην πράξη.

Με δεδομένο ότι ο Δαμιανός έκανε την τυπική πράξη να ανοίξει τη διαδικασία της διαδοχής του, η παρουσία του εκεί ήταν περιττή, ενοχλητική και ασφαλώς ανεπιθύμητη για το Κάιρο, πιθανόν και για το πατριαρχείο Ιεροσολύμων, που τον έχει εγκαλέσει ήδη για τις προηγούμενες ενέργειές του και επιζητούσε την αντικατάστασή του.

Μπροστά στον κίνδυνο δηλαδή να εκτραχυνθεί εντελώς η κατάσταση σε κάθε επίπεδο, η Αθήνα προχώρησε στην εσπευσμένη κινητοποίηση για να μην βρεθεί να απολογείται για την τύχη του Δαμιανού, αλλά και για να μην επισφραγιστεί με ένα τέτοιο τρόπο η ολοκληρωτική ρήξη Αθήνας – Καίρου στο θέμα της Μονής.

Για παράδειγμα μία σύλληψη του Δαμιανού θα δυναμίτιζε τις σχέσεις των δύο πλευρών, θα ανάγκαζε την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει έντονα και έτσι θα ναυαγούσε όλο το αφήγημα περί άριστων σχέσεων Μητσοτάκη – Σίσι, που έχει φιλοτεχνηθεί τον τελευταίο καιρό.

Είναι πια ξεκάθαρο από την άλλη, ότι η αιγυπτιακή πλευρά ελέγχει πλήρως τη Μονή και είναι εντελώς στον αέρα η όποια συμφωνία συζητούνταν μεταξύ των δύο χωρών.

Το καθεστώς της Μονής Σινά αλλάζει και δεν εξαρτάται ουσιαστικά στον παραμικρό βαθμό από τις διαθέσεις και τις επιδιώξεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών το πρωί του Σαββάτου:

Προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh, ελληνική αποστολή υπό την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιώργο Καλαντζή.

Η αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η Ιερά Μονή, υπό την ευθύνη της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας λειτουργεί κανονικά και είναι επισκέψιμη. Εντός των επόμενων ημερών θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Δαμιανού σε εφαρμογή της δημόσια εκπεφρασμένης βούλησής του και σύμφωνα με τους Θεμελιώδεις Κανονισμούς της Ιεράς Μονής.

