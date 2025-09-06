Το ΠΑΣΟΚ «μετράει» Τσίπρα: Λαϊκιστής που παριστάνει τον statesman η πρώτη… αξιολόγηση

«Κάποτε ο κ. Τσίπρας μιμούνταν τη φωνή του Ανδρέα, τώρα στο πλαίσιο του rebranding έφτιαξε την ομιλία του με ατάκες από τα Δελτία Τύπου του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε μεταξύ άλλων η πρώτη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.

Στο ΠΑΣΟΚ παρακολούθησαν την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα καταμερώντας πόσες φορές αντέγραψε ολόκληρες ατάκες από δελτία τους ή παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. «Είπαμε για δύο αλλά μέχρι αργά το βράδυ είχαμε εντοπίσει πάνω από δέκα αυτούσιες αντιγραφές», έλεγε χαρακτηριστικά στέλεχος από την ομάδα επικοινωνίας του κόμματος.

Στην πρώτη ανάλυση τους τα στελέχη της ηγετικής ομάδας του Νίκου Ανδρουλάκη περιέγραφαν καυστικά τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό από το παρελθόν που προσπαθεί να πείσει ότι από λαϊκιστής έγινε statesman αλλά δεν πείθει κανέναν. Δεν εντόπισαν προγραμματικά στοιχεία στην ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού που να αφορούν την επόμενη μέρα.

Στρατηγικά έχουν αποφασίσει να κρατήσουν την γραμμή της μη ενασχόλησης με τον Αλέξη Τσίπρα και των έμμεσων απαντήσεων, όταν αυτές απαιτούνται. Μάλιστα από αύριο κιόλας θα τονίζουν διαρκώς ότι η επανεμφάνιση του βοηθά την ΝΔ υποσημειώνοντας ότι είναι θέμα του Αλέξη Τσίπρα το αν θα αποδεχθεί να εργαλειοποιηθεί ισχυροποιώντας την κυβέρνηση προκειμένου να αυτοδικαιωθεί όπως θεωρεί.

Σταθερή μένει και η προσέγγιση τους ότι το rebranding του Αλέξη Τσίπρα και η επικείμενη δημιουργία κόμματος από τον ίδιο, αποτελούν θέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα καυστικά σχόλια βέβαια δεν λείπουν με κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να λέει χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους ότι ο Τσίπρας θα υποστηρίζει την ενότητα του χώρου της κεντροαριστεράς την ίδια ώρα που θα έχει ολοκληρώσει την 6η διάσπαση του κόμματος του. Πολιτικά άλλωστε υπογραμμίζουν ότι η σοσιαλδημοκρατική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με κεντρώα στοιχεία, ακυρώνει τον ΣΥΡΙΖΑ του Σωκράτη Φάμελλου που μιλά για αριστερά και όχι το ΠΑΣΟΚ.

Ανάλογες αιχμές χωρίς να τον κατονομάζει, θα αφήσει στην ομιλία του στην ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιλεκτικά χτυπήματα και ανάσυρση των μνημών από τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα θα βγαίνουν σταδιακά από την φαρέτρα των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Διαβάστε επίσης:

Φάμελλος: Η αγροτική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμό και στήριξη, φθείρεται από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Κυβερνητικές πηγές για την ομιλία Τσίπρα στον Economist: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η χώρα πηγαίνει μπροστά

Κόλαφος ο Guardian για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: H ελίτ σχεδιάζει, ο λαός πληρώνει